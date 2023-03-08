Елена Зеленская в элегантном белом костюме встретилась с шейхом в ОАЭ

Сейчас первая леди находится с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, куда прибыла по приглашению форума Forbes 30/50, который проходит в Абу-Даби 7–10 марта по случаю Международного женского дня.

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Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась в ОАЭ с президентом этой страны, правителем эмирата Абу-Даби шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном. И выбрала для встречи очень элегантный костюм. Об этом сообщает Офис президента.

Первая леди поблагодарила шейха и Объединенные Арабские Эмираты за поддержку важных для Украины резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и гуманитарную помощь украинскому народу.

[ + – ] Елена Зеленская и шейх Мухаммад бин Заид Аль Нахайян Фото: Офис президента

Она презентовала шейху проект своего Фонда по строительству безопасных отдельных жилищ для детских домов семейного типа, ведь многие украинцы потеряли свое жилье из-за войны в Украине.

"Была рада услышать, что ОАЭ присоединятся к нашей инициативе", – отметила первая леди.

[ + – ] Для встречи с шейхом первая леди выбрала стильный аутфит Фото: Офис президента

На встрече Елена Зеленская была в молочно-белом костюме с интересной плиссированной драпировкой на юбке. Образ она дополнила коричневыми туфлями на каблуке и минималистичными золотыми серьгами.

[ + – ] Белый костюм первая леди дополнила минималистичными украшениями Фото: Офис президента

В рамках визита Елена Зеленская посетила Национальную библиотеку и архив ОАЭ, который является одним из самых технологичных в мире.

Первая леди передала в библиотеку украинскую литературу в рамках проекта "Украинская книжная полочка". Ранее такие "полочки" появились в Австрии, Латвии, Словакии, Турции, Чехии, Греции, Франции, всего более чем в 20 странах мира. Проект должен знакомить иностранцев с украинской культурой и историей.

Елена Зеленская также встретилась с украинками, которые проживают в ОАЭ и объединились в организацию "Украинская женская инициатива" еще в 2021 году.

[ + – ] В ОАЭ первая леди появилась в стильный аутфите Фото: Офис президента

"Это и есть народная дипломатия, когда страну представляют сами граждане. Собственно, то, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев оказались за границей из-за войны и несут с собой свою культуру и язык", – отметила Зеленская.

Напомним, ранее о своих впечатлениях от знакомства и общения с Еленой Зеленской рассказывал известный украинский кулинар Евгений Клопотенко.