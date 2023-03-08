Олена Зеленська в елегантному білому костюмі зустрілася із шейхом в ОАЕ

Зараз перша леді перебуває з офіційним візитом до Об'єднаних Арабських Еміратів, куди прибула на запрошення форуму Forbes 30/50, яке проходить в Абу-Дабі 7–10 березня з нагоди Міжнародного жіночого дня.

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Перша леді України Олена Зеленська зустрілася в ОАЕ із президентом цієї країни, правителем емірату Абу-Дабі шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. І обрала для зустрічі елегантний костюм. Про це повідомляє Офіс президента.

Перша леді подякувала шейху та Об'єднаним Арабським Еміратам за підтримку важливих для України резолюцій Генеральної Асамблеї ООН та гуманітарну допомогу українському народу.

[ + – ] Олена Зеленська та шейх Мухаммад бін Заїд Аль Нахайян Фото: Офис президента

Вона презентувала шейху проєкт свого Фонду з будівництва безпечного окремого житла для дитячих будинків сімейного типу, адже багато українців втратили своє житло через війну в Україні.

"Була рада почути, що ОАЕ приєднаються до нашої ініціативи", – зауважила перша леді.

[ + – ] Для зустрічі із шейхом перша леді обрала стильний аутфіт Фото: Офис президента

На зустрічі Олена Зеленська була у молочно-білому костюмі з цікавим плісованим драпіруванням на спідниці. Образ вона доповнила коричневими туфлями на підборах та мінімалістичними золотими сережками.

[ + – ] Білий костюм перша леді доповнила мінімалістичними прикрасами Фото: Офис президента

В межах візиту Олена Зеленська відвідала Національну бібліотеку та архів ОАЕ, який є одним із найтехнологічніших у світі.

Перша леді передала до бібліотеки українську літературу у межах проєкту "Українська книжкова поличка". Раніше такі "полички" з'явилися в Австрії, Латвії, Словаччині, Туреччині, Чехії, Греції, Франції, лише у 20 країнах світу. Проєкт має знайомити іноземців з українською культурою та історією.

Олена Зеленська також зустрілася з українками, які проживають в ОАЕ та об'єдналися в організацію "Українська жіноча ініціатива" ще 2021 року.

[ + – ] В ОАЕ перша леді з'явилася у стильному аутфіті Фото: Офис президента

"Це і є народна дипломатія, коли країну представляють самі громадяни. Власне, те, що відбувається зараз, коли мільйони українців опинилися за кордоном через війну і несуть із собою свою культуру та мову", — зазначила Зеленська.

Нагадаємо, раніше про свої враження від знайомства та спілкування з Оленою Зеленською розповідав відомий український повар Євген Клопотенко.