The Weeknd побил сразу два рекорда Гиннеса

Музыкант эфиопского происхождения официально стал самым популярным артистом в мире.

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33-летний канадский певец The Weeknd (настоящая фамилия и имя — Эйбел Макконен Тесфайе) побил два рекорда Гиннеса и стал самым популярным артистом в мире.

Исполнитель хита "Starboy" держит титул Гиннеса по наибольшему количеству слушателей на Spotify со 111,6 миллионами, что также делает его первым исполнителем, достигшим 100 миллионов слушателей на стриминговой платформе ежемесячно.

Количество его слушателей в Spotify даже опережает других популярных исполнителей, в том числе Майли Сайрус, которая имеет 82,3 миллиона слушателей ежемесячно, Шакиру (81,7 млн), Тейлор Свифт (80,3 млн) и Рианну (78,2 млн).

Ближайший конкурент Weeknd, британский певец Эд Ширан, имеет 77,5 млн слушателей Spotify ежемесячно.

The Weeknd

В частности, в 2016 году The Weeknd получил две награды: одну за альбом с наибольшим количеством трансляций на Spotify в 2015 году, а другую – за наибольшее количество недель подряд в Топ-10 Billboard Hot 100 от сольного исполнителя.

Его хит 2020 года "Blinding Lights" имеет больше потоков на Spotify, чем любая другая песня в истории, с более чем 3,4 миллиардами прослушиваний на платформе.

Самая популярная песня The Weeknd

Напомним, The Weeknd объявил о смене своего имени.

Также Фокус писал о сериале, в котором снялись дочь Джонни Деппа и The Weeknd.