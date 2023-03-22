The Weeknd побив одразу два рекорди Гіннеса

Музикант ефіопського походження офіційно став найпопулярнішим артистом у світі.

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33-річний канадський співак The Weeknd (справжнє прізвище та імʼя — Ейбел Макконен Тесфає) побив два рекорди Гіннеса та став найпопулярнішим артистом у світі.

Виконавець хіта "Starboy" наразі тримає титул Гіннеса за найбільшою кількістю слухачів на Spotify зі 111,6 мільйонами, що також робить його першим виконавцем, який досяг 100 мільйонів слухачів на стримінговій платформі щомісяця.

Кількість його слухачів у Spotify навіть випереджає інших популярних виконавців, зокрема Майлі Сайрус, яка має 82,3 мільйони слухачів щомісяця, Шакіру (81,7 млн), Тейлор Свіфт (80,3 млн) і Ріанну (78,2 млн).

Найближчий конкурент Weeknd, британський співак Ед Ширан, має 77,5 млн слухачів Spotify щомісяця.

The Weeknd

Зокрема у 2016 році The Weeknd отримав дві нагороди: одну за альбом із найбільшою кількістю трансляцій на Spotify у 2015 році, а іншу – за найбільшу кількість тижнів поспіль у Топ-10 Billboard Hot 100 від сольного виконавця.

Його хіт 2020 року "Blinding Lights" має більше потоків на Spotify, ніж будь-яка інша пісня в історії, з понад 3,4 мільярдами прослуховувань на платформі.

Найпопулярніша пісня The Weeknd

Нагадаємо, The Weeknd оголосив про зміну свого імені.

Також Фокус писав про серіал, у якому знялися донька Джонні Деппа та The Weeknd.