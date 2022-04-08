Співак The Weekend вирішив змінити ім'я

Артист вирішив наслідувати приклад Каньє Веста.

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Канадський виконавець The Weeknd, який зробив карколомну кар'єру в США, вирішив наслідувати приклад репера Каньє Веста й змінити своє ім'я. Якщо колишній чоловік Кім Кардаш'ян тепер Ye, то канадець вирішив не вигадувати велосипед і взяти своє справжнє ім'я ABEL. Про це він повідомив у соцмережі.

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Реальне ім'я виконавця – Ейбел Макконнен Тесфає.

"Хлопці, ви веселі. Я відчуваю, що маю змінити своє сценічне ім'я на ABEL у цей момент, лол", — написав він у Twitter. Пізніше він пофілософствував, що одного імені, без прізвища, буде достатньо, згадавши в цьому контексті Мадонну, Шер і Принца.

Каньє Вест, який став прикладом для колеги, змінив своє ім'я, а його майже колишня дружина позбавилася прізвища репера та знову стала Кім Кардаш'ян (без Вест).

Нагадаємо, The Weeknd приписували стосунки з Анджеліною Джолі, яка старша за нього на 14 років. Сам він згадав про пристрасний роман із відомою акторкою в одній зі своїх пісень.

Правда, діти Джолі залишилися не в захваті від роману матері, будучи впевненими, що їй потрібен старший чоловік.

Тим часом The Weeknd представив новий кліп, де знявся Джим Керрі, який нещодавно оголосив про завершення кар'єри.