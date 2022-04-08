Певец The Weekend решил сменить имя

Артист решил последовать примеру Канье Уэста.

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Канадский исполнитель The Weeknd, сделавший головокружительную карьеру в США, решил последовать примеру рэпера Канье Уэста и сменить свое имя. Если бывший муж Ким Кардашьян теперь Ye, то канадец решил не придумывать велосипед и взять своей настоящее имя ABEL. Об этом он сообщил в соцсети.

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Реальное имя исполнителя – Абель Макконнен Тесфайе.

"Ребята, вы веселые. Я чувствую, что должен изменить свое сценическое имя на ABEL в этот момент, лол", – написал он в Twitter. Позже он пофилософствовал, что одного имени, без фамилии, будет достаточно, упомянув в этом контексте Мадонну, Шер и Принца.

Канье Уэст, ставший примером для коллеги, изменил свое имя, а его почти уже бывшая жена избавилась от фамилии рэпера и снова стала Ким Кардашьян (без Уэст).

Напомним, The Weeknd приписывали отношения с Анджелиной Джоли, которая старше его на 14 лет. Сам он упомянул о страстном романе с известной актрисой в одной из своих песен.

Правда, дети Джоли остались не в восторге от романа матери, будучи уверенными, что ей нужен мужчина постарше.

Тем временем The Weeknd представил новый клип, где снялся Джим Керри, недавно объявивший о завершении карьеры.