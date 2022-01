Певец The Weeknd намекнул на страстные отношения с Анджелиной Джоли

В одной из последних песен артист признался, что встречается с кинозвездой, хотя не раскрыл ее имени.

Американский музыкант The Weeknd подогрел слухи о романе с актрисой Анджелиной Джоли в новом альбоме Dawn FM. Об этом пишет издание Elle.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Альбом с состарившимся артистом на обложке спровоцировал новую волну слухов об отношениях звезд. Внимание поклонников привлекла восьма песня под названием "Here We Go… Again", в которой The Weeknd обратился к своей возлюбленной и несколько раз признался, что его новая девушка — "кинозвезда". В треке он также упомянул подробности их интимной жизни:

"Я любил ее правильно, Заставил ее кричать, как Нив Кэмпбелл".

Первые предположения о романе The Weeknd и Анджелина Джоли появились в зарубежных СМИ осенью 2021 года. Несколько раз знаменитостей "ловили" во время романтических ужинов, а спустя некоторое время актриса посетила концерт музыканта вместе со своими детьми. В июле Джоли и The Weeknd вместе сходили на частный концерт певца Мустафы в Лос-Анджелесе. Впрочем, не исключено, что их объединяют исключительно деловые интересы.

[ + – ] Анджелина Джоли и The Weeknd после ужина в Лос-Анджелесе Фото: Backgrid

Сами звезды не комментировали возможный роман, однако Анджелина Джоли не опровергла своих отношений с популярным певцом, когда выдалась такая возможность. Недавно актриса дала интервью E! News о новом фильме "Вечные", и журналисты подняли вопрос о The Weeknd:

"Ваши дети сейчас в том возрасте, когда у них на все есть свое мнение. Поэтому я должен знать: они были больше взволнованы тем, что вы снялись в "Вечных" или что вы дружите с The Weeknd?".

Анджелина Джоли ответила лишь на часть вопроса, которая касается выхода фильма и ее детей, однако не стала рассказывать, в каких отношениях состоит с музыкантом:

"Они очень взволнованы выходом этого фильма, именно фильма".

Стоит отметить, что в октябре прошлого года Анджелина Джоли сходила на свидание с первым мужем Джонни Ли Миллером. Актрису заметили во время позднего ужина с 48-летним коллегой, а летом она побывала в его квартире в Нью-Йорке.