Анджелина Джоли с улыбкой прокомментировала слухи о романе с The Weekend

Актриса мастерски перевела тему, но теперь ее поклонники уверены, что ее с музыкантом точно связывают отношения

Анджелина Джоли и Сальма Хайек появились в программе E! News и дали интервью о своем участии в супергеройском фильме "Вечные". Среди прочих проскользнул вопрос и о вероятных отношениях 46-летней актрисы с 31-летним музыкантом The Weeknd, также известным, как Абель Макконен Тесфае. И Джоли ушла от ответа. Об этом пишет Hot New Hip Hop.

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Журналист спросил у актрисы: "Ваши дети сейчас в том возрасте, когда у них на все есть свое мнение. Поэтому я должен знать: они были больше взволнованы тем, что вы снялись в "Вечных", или что вы дружите с The Weeknd?".

Джоли широко улыбнулась, посмотрела на Сальму Хайек и ответила: "Они очень взволнованы выходом этого фильма, именно фильма, если вы это имели в виду".

Фото: Скриншот

Поклонники немедленно решили, что актрису и музыканта все же связывают какие-то отношения, ведь их неоднократно видели вместе. Впрочем, после этого Джоли встречалась и с первым мужем Джонни Ли Миллером, так что вполне может быть, что она просто отлично проводит время после развода.

[ + – ] Интервью Анджелины Джоли и Сальмы Хайек

Журналист, задавший вопрос Джоли, к слову, нарушил правило, которое оговаривается перед каждой ее беседой: не задавать личных вопросов.

В интервью корреспондент упомянул и недавний выход Джоли на премьере "Вечных" вместе с детьми. Захара появилась в платье матери, которая та надевала ранее на церемонию вручения премии "Оскар" в 2014 году.

Анджелина отметила, что ей очень нравится, когда дети одалживают ее наряды. "Я из тех мам, кто всегда говорит: "Пожалуйста, надень это. На тебе оно будет смотреться отлично. Теперь твоя очередь", — рассказала актриса.