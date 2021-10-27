Анджеліна Джолі з усмішкою прокоментувала чутки про роман із The Weeknd
Актриса майстерно перевела тему, але тепер її шанувальники впевнені, що її з музикантом точно пов'язують стосунки
Анджеліна Джолі та Сальма Хаєк з'явилися в програмі E! News і дали інтерв'ю про свою участь у супергеройському фільмі "Вічні". Серед інших прослизнуло запитання й про ймовірні стосунки 46-річної актриси з 31-річним музикантом The Weeknd, також відомим як Абель Макконен Тесфає. І Джолі ухилилася від відповіді. Про це пише Hot New Hip Hop.
Журналіст запитав у актриси: "Ваші діти зараз у тому віці, коли в них на все є своя думка. Тому я маю знати: вони були більше схвильовані тим, що ви знялися у "Вічних", чи що ви дружите з The Weeknd?" .
Джолі широко посміхнулася, подивилася на Сальму Хаєк і відповіла: "Вони дуже схвильовані виходом цього фільму, саме фільму, якщо ви це мали на увазі".
Шанувальники негайно вирішили, що актрису та музиканта все ж таки пов'язують якісь стосунки, адже їх неодноразово бачили разом. Утім, після цього Джолі зустрічалася і з першим чоловіком Джонні Лі Міллером, так що цілком можливо, що вона просто чудово проводить час після розлучення.
Журналіст, який поставив запитання Джолі, до речі, порушив правило, яке обговорюють перед кожною її розмовою: не ставити особистих питань.
В інтерв'ю кореспондент згадав і недавній вихід Джолі на прем'єрі "Вічних" разом із дітьми. Захара з'явилася в сукні матері, яку та одягала раніше на церемонію вручення премії "Оскар" у 2014 році.
Анджеліна зазначила, що їй дуже подобається, коли діти позичають її вбрання. "Я з тих мам, хто завжди каже: "Будь ласка, одягни це. На тобі воно матиче чудовий вигляд. Тепер твоя черга", — розповіла актриса.