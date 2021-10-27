Анджеліна Джолі з усмішкою прокоментувала чутки про роман із The Weeknd

Актриса майстерно перевела тему, але тепер її шанувальники впевнені, що її з музикантом точно пов'язують стосунки

Анджеліна Джолі та Сальма Хаєк з'явилися в програмі E! News і дали інтерв'ю про свою участь у супергеройському фільмі "Вічні". Серед інших прослизнуло запитання й про ймовірні стосунки 46-річної актриси з 31-річним музикантом The Weeknd, також відомим як Абель Макконен Тесфає. І Джолі ухилилася від відповіді. Про це пише Hot New Hip Hop.

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Журналіст запитав у актриси: "Ваші діти зараз у тому віці, коли в них на все є своя думка. Тому я маю знати: вони були більше схвильовані тим, що ви знялися у "Вічних", чи що ви дружите з The Weeknd?" .

Джолі широко посміхнулася, подивилася на Сальму Хаєк і відповіла: "Вони дуже схвильовані виходом цього фільму, саме фільму, якщо ви це мали на увазі".

Фото: Скриншот

Шанувальники негайно вирішили, що актрису та музиканта все ж таки пов'язують якісь стосунки, адже їх неодноразово бачили разом. Утім, після цього Джолі зустрічалася і з першим чоловіком Джонні Лі Міллером, так що цілком можливо, що вона просто чудово проводить час після розлучення.

[ + – ] Інтерв'ю Анджеліни Джолі та Сальми Хаєк

Журналіст, який поставив запитання Джолі, до речі, порушив правило, яке обговорюють перед кожною її розмовою: не ставити особистих питань.

В інтерв'ю кореспондент згадав і недавній вихід Джолі на прем'єрі "Вічних" разом із дітьми. Захара з'явилася в сукні матері, яку та одягала раніше на церемонію вручення премії "Оскар" у 2014 році.

Анджеліна зазначила, що їй дуже подобається, коли діти позичають її вбрання. "Я з тих мам, хто завжди каже: "Будь ласка, одягни це. На тобі воно матиче чудовий вигляд. Тепер твоя черга", — розповіла актриса.