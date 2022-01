Співак The Weeknd натякнув на пристрасні стосунки з Анджеліною Джолі

В одній із останніх пісень артист зізнався, що зустрічається із кінозіркою, хоча не розкрив її імені.

Американський музикант The Weeknd підігрів чутки про роман із актрисою Анджеліною Джолі у новому альбомі Dawn FM. Про це пише видання Elle.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Альбом із старим артистом на обкладинці спровокував нову хвилю чуток про відносини зірок. Увагу шанувальників привернула восьма пісня під назвою "Here We Go... Again", в якій The Weeknd звернувся до своєї коханої і кілька разів зізнався, що його нова дівчина — "кінозірка". У треку він також згадав подробиці їхнього інтимного життя:

"Я любив її правильно, Змусив її кричати, як Нів Кемпбелл".

Перші припущення про роман The Weeknd та Анджеліна Джолі з'явилися у закордонних ЗМІ восени 2021 року. Кілька разів знаменитостей "ловили" під час романтичних вечерь, а згодом актриса відвідала концерт музиканта разом зі своїми дітьми. У липні Джолі та The Weeknd разом сходили на приватний концерт співака Мустафи у Лос-Анджелесі. Втім, не виключено, що їх поєднують виключно ділові інтереси.

[ + – ] Анджеліна Джолі та The Weeknd після вечері в Лос-Анджелесі Фото: Backgrid

Самі зірки не коментували можливий роман, проте Анджеліна Джолі не спростувала своїх стосунків із популярним співаком, коли видалася така можливість. Нещодавно акторка дала інтерв'ю E! News про новий фільм "Вічні", і журналісти підняли питання про The Weeknd:

"Ваші діти зараз у тому віці, коли у них на все є своя думка. Тому я повинен знати: вони були більше схвильовані тим, що ви знялися у "Вічних" або що ви дружите з The Weeknd?"

Анджеліна Джолі відповіла лише на частину питання, що стосується виходу фільму та її дітей, проте не почала розповідати, у яких стосунках знаходиться з музикантом:

"Вони дуже схвильовані виходом цього фільму, саме фільму".

Варто зазначити, що у жовтні минулого року Анджеліна Джолі сходила на побачення з першим чоловіком Джонні Лі Міллером. Актрису помітили під час пізньої вечері з 48-річним колегою, а влітку вона побувала у його квартирі у Нью-Йорку.