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Джим Керри сыграл ученого в новом клипе Тhe Weeknd

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The Weeknd, Джим Керри, клип
Фото: Instagram | Instagram/theweeknd/

Джим Керри снялся в новом клипе канадского музыканта The Weeknd, который недавно сменил сценический псевдоним

Недавно 60-летний американский актер Джим Керри объявил о завершении карьеры. А через несколько дней появился в новом клипе The Weeknd на песню Out of Time, чем приятно удивил поклонников. Об этом сообщает Нellomagazine.

В видеоролике канадский певец Абель Тесфайе, известный под псевдонимом The Weeknd, отправляется на свидание с корейской актрисой Чон Хо Ен — звездой сериала "Игра в кальмара". Джим Керри сыграл в музыкальном видео ученого. Он появляется в конце клипа.

Отметим, что для фанатов The Weeknd появление Джима Керри в клипе не стало неожиданностью, ведь его голос звучит в интро и в финале пятого студийного альбома Dawn FM, частью которого стал сингл Out of Time, а также в треке Phantom Regret by Jim.

Издание сообщает, что вместе с премьерой клипа The Weeknd сообщил фанатом, что меняет свой сценический псевдоним на ABEL.

"Мне кажется, будто наступил момент, когда я должен сменить свой сценический псевдоним на ABEL" — заявил музыкант.

Как писал ранее Фокус, 60-летний актер Джим Керри завершил карьеру. Он сообщил, что вернется в кино, если "ангелы принесут какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, который покажет, что это действительно важно для людей".