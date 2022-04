Джим Керрі зіграв вченого в новому кліпі Тhe Weeknd

Джим Керрі знявся в новому кліпі канадського музиканта The Weeknd, який нещодавно змінив сценічний псевдонім.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Нещодавно 60-річний американський актор Джим Керрі оголосив про завершення кар'єри. А за кілька днів з'явився в новому кліпі The Weeknd на пісню "Out of Time", чим приємно здивував шанувальників. Про це повідомляє Нellomagazine.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

У відеоролику канадський співак Ейбел Тесфайє, відомий під псевдонімом The Weeknd, вирушає на побачення з корейською актрисою Чон Хо Йон — зіркою серіалу "Гра в кальмара". Джим Керрі зіграв у музичному відео вченого. Він з'являється наприкінці кліпу.

Зазначимо, що для фанатів The Weeknd поява Джима Керрі у кліпі не стала несподіванкою, адже його голос звучить в інтро та у фіналі п'ятого студійного альбому Dawn FM, частиною якого став сингл "Out of Time", а також у треку "Phantom Regret by Jim".

Видання повідомляє, що разом із прем'єрою кліпу The Weeknd повідомив фанатом, що змінює свій сценічний псевдонім на ABEL.

"Мені здається, ніби настав момент, коли я маю змінити свій сценічний псевдонім на ABEL" — заявив музикант.

Як писав раніше Фокус, 60-річний актор Джим Керрі завершив кар'єру. Він повідомив, що повернеться в кіно, якщо "ангели принесуть якийсь сценарій, написаний золотим чорнилом, який покаже, що це дійсно важливо для людей".