Дети Анджелины Джоли отреагировали на ее роман с The Weeknd

По мнению детей актрисы, она могла бы найти мужчину своего возраста, а не человека, который младше ее на 15 лет.

46-летняя американская актриса Анджелина Джоли наслаждается романтическими отношениями с 31-летний канадским певцом The Weeknd, однако ее шестеро детей не разделяют новое увлечение своей матери, сообщает ОК!

По информации издания, роман знаменитостей начинался с рабочей встречи, поскольку рэпер нуждался в помощнике для реализации своего благотворительного проекта. Однако позже пару все чаще начали замечать вместе то на спортивных матчах, то на свиданиях в уютных и дорогих ресторанах.

В песне Here We Go, которая появилась в Сети недавно, The Weeknd приоткрыл завесу над своей личной жизнью, рассказав, что у него роман с известной актрисой, а также озвучив некоторые интимные подробности их отношений.

""Старая" Энджи ненавидела бы использование ее в качестве музы, но лирику The Weeknd она восприняла как комплимент. После всей драмы развода с Брэдом (Питтом) Энджи волновалась, что никогда никого больше не сможет подпустить к себе и с кем-то встречаться. Но Абель (Абель Тесфайе – настоящее имя певца) заставил ее почувствовать себя сексуальной и живой", – рассказал источник таблоиду.

[ + – ] Анджелина Джоли и The Weeknd Фото: Backgrid

Он добавил, что The Weeknd, который давно мечтает о крепкой семье, мечтал завести отношения с Джоли. Ей же нравится его внимание:

"Анджелина старается наслаждаться жизнью, и ее возлюбленный помогает ей в этой. У них романтичные ужины и ночные свидания. Теперь она наконец смогла вздохнуть полной грудью".

Но вот все шестеро детей актрисы, которым она по-прежнему посвящает львиную долю своего времени, не в восторге от выбора матери. Инсайдеры сообщают, что им стыдно, ведь их мать встречается с парнем намного моложе себя, хотя могла найти кого-то своего возраста.

Сама же Энджи не скрывает от Мэддокса, Пакса, Захары, Шайло, Вивьен и Нокса свой роман и даже предупреждает их, если планирует остаться у певца на ночь.

Напомним, сын первого мужа актрисы Боба Билли Торнтона, Гарри, рассказал СМИ, что Джоли до сих пор поддерживает с ним хорошие отношения и дарит подарки на праздники.