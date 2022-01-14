Сын бывшего мужа Анджелины Джоли рассказал о том, какая она на самом деле

Актриса до сих пор дарит бывшему пасынку Гарри Джеймсу Торнтону подарки на Рождество и даже помогла ему подготовиться к съемкам в реалити-шоу.

46-летняя американская актриса Анджелина Джоли по-прежнему отправляет сыну бывшего супруга, актера, режиссера и сценариста Билли Боба Торнтона Гарри Джеймса праздничные подарки на Рождество. Об этом сам Гарри рассказал в эксклюзивном интервью изданию ЕТ.

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27-летний мужчина признался, что до сих пор между ним и мачехой сохранились хорошие отношения:

"По сей день она по-прежнему каждый год присылает мне рождественские подарки и тому подобное. Я не разговариваю с ней по телефону каждый день, но время от времени мы общаемся".

По словам Гарри, каникул проведенные вместе с Анджелиной, подготовили его к участию в реалити-шоу "Относительно знаменитый", рассказывающем о восьми детях известных родителей, которые живут и работают вместе на ранчо в Колорадо.

"Она была такой классной. Она брала нас с собой в походы каждую неделю, а один раз арендовала дом на колесах, и мы отправились в полноценный поход. Она была такой веселой для нас, когда мы были моложе. Типа, она была очень веселой", – вспоминает он.

[ + – ] Билли Боб Торнтон с сыном Гарри Джеймом

Анджелина Джоли была замужем за Билли Бобом Торнтоном, на тот момент отцом троих детей, с 2000 по 2002 год, и их называли самой эпатажной парой Голливуда. Они познакомились еще в 1999-м на съемках фильма "Управляя полетами", где играли семейную пару. Оба на тот момент были не свободны. Энджи, которая развелась с Джонни Ли Миллером, встречалась с Тимоти Хаттоном. А у Боба Билли была невеста Лора Дерн. Когда Джоли и Торнтон связали себя в Лас-Вегасе узами брака, Лора сказала, что для нее это стало шоком.

"Я вышла из дома, чтобы поработать над фильмом, и пока меня не было, мой бойфренд женился, и больше я никогда о нем не слышала", – признавалась она.

Билли Боб и Анджелина умели удивлять. Они сделали большие татуировки с именами друг друга, менялись нижним бельем и дарили друг другу флаконы со своей кровью. Сам актер позже опроверг, что в медальонах находилась их сцеженная кровь.

"Мы просто укололи пальцы и размазали кровь. И носили эти медальоны, когда были далеко друг от друга. Все просто. А когда об этом стала писать пресса, получалось так, будто каждый из нас носит по ведру крови на шее", — рассказал режиссер.

Пара была в браке с 2000 по 2003 год. Через 10 лет после разрыва Билли Боб Торнтон признавался, что единственной причиной развода стали их разные образы жизни: он был затворником, а она нуждалась в чем-то глобальном. По его словам, все время, что они были вместе, он считал себя недостойным супруги, однако расставание с ней было для него тяжелым испытанием.

[ + – ] Анджелина Джоли и Билли Боб Торнтон, 2000 год

Торнтон до сих пор остается в хороших отношениях с Энджи, восхищается ею и даже посвятил ей свою музыкальную композицию Angelina.

[ + – ] Песня Билли Боба Торнтона, посвященная Анджелине Джоли

Далее: https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-billi-bob-tornton.html

Гарри Джеймс родился в браке Торнтона с бывшей моделью Playboy Пьетрой Дон Черняк, на которой актер женился в 1993 году. Она также подарила ему сына Уильяма. В 1997 году они развелись, а бывшая жена обвинила Билли Боба в домашнем насилии и добилась для него судебного запрета на общение с детьми.

Всего у актера и лауреата премии "Оскар" за лучший сценарий четверо детей. Старшая дочь Тортона Аманда в 2011 году была осуждена за непредумышленное убийство младенца, когда работала няней. Ей дали 20 лет тюрьмы.

У Анджелины Джоли шестеро детей, трое из которых (Мэддокс, Пакс и Захара) – приемные. Шайло, Вивьен и Нокс – родные дети актрисы и ее коллеги по цеху Бреда Питта. Пара официально развелась в 2019 году.

Сейчас ей приписывают роман с канадским певцом The Weeknd, который младшее Джоли на 15 лет.