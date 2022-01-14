Син колишнього чоловіка Анджеліни Джолі розповів про те, яка вона насправді

Акторка досі дарує колишньому пасинку Гаррі Джеймсу Торнтону подарунки на Різдво та навіть допомогла йому підготуватися до зйомок у реаліті-шоу.

46-річна американська акторка Анджеліна Джолі, як і раніше, відправляє сину колишнього чоловіка, актора, режисера та сценариста Біллі Боба Торнтона Гаррі Джеймсу святкові подарунки на Різдво. Про це сам Гаррі розповів в ексклюзивному інтерв'ю виданню ЕТ.

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27-річний чоловік зізнався, що досі між ним та мачухою збереглися добрі стосунки:

"До цього дня вона, як і раніше, щороку надсилає мені різдвяні подарунки тощо. Я не розмовляю з нею по телефону щодня, але час від часу ми спілкуємося".

За словами Гаррі, канікули, проведені разом з Анджеліною, підготували його до участі в реаліті-шоу "Стосовно знаменитий", що розповідає про вісьмох дітей відомих батьків, які живуть і працюють разом на ранчо в Колорадо.

"Вона була такою класною. Вона брала нас із собою в походи щотижня, а один раз орендувала будинок на колесах, і ми вирушили в повноцінний похід. Вона була такою веселою для нас, коли ми були молодші. Типу, вона була дуже веселою", — Згадує він.

[ + – ] Біллі Боб Торнтон із сином Гаррі Джеймсом

Анджеліна Джолі була одружена з Біллі Бобом Торнтоном, на той момент батьком трьох дітей, з 2000 по 2002 рік, і їх називали найепатажнішою парою Голлівуду. Вони познайомилися ще 1999-го на зйомках фільму "Керуючи польотами", де грали сімейну пару. Обидва на той момент були не вільні. Енджі, яка розлучилася з Джонні Лі Міллером, зустрічалася з Тімоті Гаттоном. А в Боба Біллі була наречена Лора Дерн. Коли Джолі та Торнтон пов'язали себе у Лас-Вегасі узами шлюбу, Лора сказала, що для неї це стало шоком.

"Я вийшла з дому, щоб попрацювати над фільмом, і поки мене не було, мій бойфренд одружився, і більше я ніколи про нього не чула", — зізнавалася вона.

Біллі Боб і Анджеліна вміли дивувати. Вони зробили великі татуювання з іменами одне одного, мінялися спідньою білизною і дарували одне одному флакони зі своєю кров'ю. Сам актор пізніше спростував, що в медальйонах була їхня зціджена кров.

"Ми просто вкололи пальці та розмазали кров. І носили ці медальйони, коли були далеко одне від одного. Усе просто. А коли про це почала писати преса, виходило так, ніби кожен із нас носить по відру крові на шиї", — розповів режисер.

Пара була одружена з 2000 по 2003 рік. Через 10 років після розриву Біллі Боб Торнтон зізнавався, що єдиною причиною розлучення стали їхні різні способи життя: він був самітником, а вона потребувала чогось глобального. За його словами, весь час, що вони були разом, він вважав себе негідним дружини, проте розставання з нею було для нього тяжким випробуванням.

[ + – ] Анджеліна Джолі та Біллі Боб Торнтон, 2000 рік

Торнтон досі залишається у добрих стосунках з Енджі, захоплюється нею та навіть присвятив їй свою музичну композицію Angelina.

[ + – ] Пісня Біллі Боба Торнтона, присвячена Анджеліні Джолі

Далі: https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-billi-bob-tornton.html

Гаррі Джеймс народився у шлюбі Торнтона з колишньою моделлю Playboy П'єтрою Дон Черняк, з якою актор одружився 1993 року. Вона також подарувала йому сина Вільяма. У 1997 році вони розлучилися, а колишня дружина звинуватила Біллі Боба в домашньому насильстві і добилася для нього судової заборони спілкування з дітьми.

Загалом в актора та лауреата премії "Оскар" за найкращий сценарій четверо дітей. Старшу дочку Тортона Аманду у 2011 році було засуджено за ненавмисне вбивство немовляти, коли та працювала нянею. Їй дали 20 років ув'язнення.

В Анджеліни Джолі шестеро дітей, троє з яких (Меддокс, Пакс та Захара) – усиновлені. Шайло, Вів'єн та Нокс – рідні діти акторки та її колеги з цеху Бреда Пітта. Пара офіційно розлучилася у 2019 році.

Наразі їй приписують роман з канадським співаком The Weeknd, який молодший за Джолі на 15 років.