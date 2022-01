Діти Анджеліни Джолі відреагували на її роман із The Weeknd

На думку дітей актриси, вона могла б знайти чоловіка свого віку, а не людину, яка молодша за неї на 15 років.

46-річна американська актриса Анджеліна Джолі насолоджується романтичними стосунками з 31-річним канадським співаком The Weeknd, проте її шестеро дітей не поділяють нове захоплення своєї матері, повідомляє ОК!

За інформацією видання, роман знаменитостей починався з робочої зустрічі, оскільки репер потребував помічника для реалізації свого благодійного проєкту. Проте пізніше пару все частіше почали помічати разом то на спортивних матчах, то на побаченнях у затишних і дорогих ресторанах.

У пісні Here We Go, яка з'явилася в vережі нещодавно, The Weeknd відкрив завісу над своїм особистим життям, розповівши, що в нього роман з відомою актрисою, а також озвучивши деякі інтимні подробиці їхніх стосунків.

"Стара" Енджі ненавиділа б використання її як музи, але лірику The Weeknd вона сприйняла як комплімент. Після всієї драми розлучення з Бредом (Піттом) Енджі хвилювалася, що ніколи нікого більше не зможе підпустити до себе та з кимось зустрічатися. Але Абель (Абель Тесфайє – справжнє ім'я співака) змусив її відчути себе сексуальною та живою”, – розповіло джерело таблоїду.

[ + – ] Анджеліна Джолі та The Weeknd Фото: Backgrid

Він додав, що The Weeknd, який давно мріє про міцну сім'ю, мріяв завести стосунки з Джолі. Їй же подобається його увага:

"Анджеліна намагається насолоджуватися життям, і її коханий допомагає їй у цьому. У них романтичні вечері та нічні побачення. Тепер вона нарешті змогла зітхнути на повні груди".

Але ось усі шестеро дітей актриси, яким вона, як і раніше, присвячує левову частку свого часу, не в захваті від вибору матері. Інсайдери повідомляють, що їм соромно, адже їхня мати зустрічається з хлопцем набагато молодшим за себе, хоча могла знайти когось свого віку.

Сама ж Енджі не приховує від Меддокса, Пакса, Захари, Шайло, Вів'єн і Нокса свій роман і навіть попереджає їх, якщо планує залишитися в співака на ніч.

Нагадаємо, син першого чоловіка актриси Боба Біллі Торнтона, Гаррі, розповів ЗМІ, що Джолі досі підтримує з ним хороші стосунки та дарує подарунки на свята.