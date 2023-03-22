Звездные капризы. 16-летняя дочь Софии Копполы оказалась в центре скандала

Внучка режиссера Фрэнсиса Форда Копполы пожаловалась на уже удаленном канале в TikTok, что не смогла зафрахтовать вертолет с папиной кредитки и не отличает лук от чеснока.

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16-летняя дочь режиссера Софии Копполы опозорилась в соцсетях, опубликовав несколько видеороликов, которые пользователи уже окрестили типичными жалобами "непо бейби". Об этом пишет Daily Mail.

Роми, дочь Софии Копполы и музыканта Томаса Марса, а также внучка известного кинорежиссера Фрэнсиса Форда Копполы жаловалась в Сети, что была наказана, за то, что пыталась зафрахтовать вертолет с папиной кредитки, чтобы слетать на ужин из Нью-Йорка в Мэриленд.

Так что ее оставили дома и она будет коротать время на кухне и готовить макароны с соусом. Но тут Роми тоже ждала неудача, о чем она тоже сняла ролик, заявив, что не отличает лук от чеснока.

А потом она странным образом представила зрителям своих "родителей на замену", заявив, что ее собственных никогда нет дома.

В ролике 16-летняя Роми, которую уже назвали типичным звездным ребенком, или "непо бейби" (nepo baby), говорит: "Я наказана, потому что пыталась нанять вертолет из Нью-Йорка в Мэриленд с помощью кредитной карты моего отца, потому что хотела поужинать со своим другом по лагерю".

После она сообщает, что будет готовить, но признается, что "не знает разницу между чесноком и луком".

"Мне просто нужно погуглить изображения лука на моем телефоне", — говорит Роми, а потом признается, что, скорей всего, родители накажут ее за загруженное видео.

"Самое главное правило моих родителей заключается в том, что мне не разрешено иметь какие-либо общедоступные учетные записи в социальных сетях. Потому что они не хотят, чтобы стало известно, кто я. Но TikTok не сделает меня знаменитостью, так что это не имеет большого значения", — говорит Роми.

А затем она показывает бойфренда няни, которая присматривает за ней и ее 12-летней сестрой Козимой, который гладит их семейную собаку.

Роми, чьи родители — кинорежиссер София Коппола и Томас Марс, солист инди-поп-группы Phoenix, говорит: "Это Ари… моих родителей никогда нет дома, так что это мои замещающие родители".

С тех пор видео, загруженное на TikTok, было удалено, но в Сети ничего не исчезает бесследно, так что фиаско звездного ребенка начали бурно обсуждать в соцсетях.

София Коппола и ее дочь Роми Фото: Getty Images

К счастью, пользователи социальных сетей смогли увидеть забавную сторону странного клипа и поспешили поделиться своими мыслями.

Один из них сказал: "София Коппола получила "Оскар" и "Золотой глобус", но почему-то не смогла научить свою дочь, что такое лук".

Другой пошутил: "Дочь Софии Копполы — это свидетельство того, как растут непо бейби", а еще один пользователь пожалел, что Роми удалила видео. "Это же настоящее искусство", — написал он.

Напомним, ранее стало известно, что еще одна дочь знаменитых родителей, Сури Круз, дочь Тома Круза и Кэти Холмс, собирается поступать в колледж. Но отец не поможет выбирать ей учебное заведение, ведь они не общаются уже больше десяти лет.