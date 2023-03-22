Зіркові примхи. 16-річна донька Софії Копполи опинилася у центрі скандалу

Внучка режисера Френсіса Форда Копполи поскаржилася на вже видаленому каналі в TikTok, що не змогла зафрахтувати гелікоптер із татовою кредиткою і не відрізняє цибулю від часнику.

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16-річна донька режисера Софії Копполи зганьбилась у соцмережах, опублікувавши кілька відеороликів, які користувачі вже охрестили типовими скаргами "непо бейбі". Про це пише Daily Mail.

Ромі, дочка Софії Копполи та музиканта Томаса Марса, а також онука відомого кінорежисера Френсіса Форда Копполи скаржилася в мережі, що була покарана, за те, що намагалася зафрахтувати гелікоптер із татовою кредиткою, щоб злітати на вечерю з Нью-Йорка в Меріленд.

Тож її залишили вдома і вона буде проводити час на кухні й готувати макарони із соусом. Але тут на Ромі теж чекала невдача, про що вона теж зняла ролик, заявивши, що не відрізняє цибулю від часнику.

А потім вона дивним чином представила глядачам своїх батьків на заміну, заявивши, що її власних ніколи немає вдома.

У ролику 16-річна Ромі, яку вже назвали типовою зірковою дитиною, або "непо бейбі" (nepo baby), каже: "Я покарана, бо намагалася найняти гелікоптер із Нью-Йорка в Меріленд за допомогою кредитної картки мого батька, бо хотіла повечеряти зі своїм другом по табору".

Після цього вона повідомляє, що готуватиме, але зізнається, що "не знає різницю між часником і цибулею".

"Мені просто потрібно погуглити зображення цибулі на моєму телефоні", — каже Ромі, а потім зізнається, що швидше за все батьки покарають її за завантажене відео.

"Найголовніше правило моїх батьків полягає в тому, що мені не дозволено мати будь-які загальнодоступні облікові записи в соціальних мережах. Тому що вони не хочуть, щоб стало відомо, хто я. Але TikTok не зробить мене знаменитістю, тож це не має великого значення", — каже Ромі.

А потім вона показує бойфренда няні, яка доглядає за нею та її 12-річною сестрою Козимою, який гладить їх сімейного собаку.

Ромі, чиї батьки — кінорежисерка Софія Коппола і Томас Марс, соліст інді-поп-групи Phoenix, каже: "Це Арі… моїх батьків ніколи немає вдома, тож це мої батьки на заміну".

З того часу відео, завантажене на TikTok, було видалено, але в мережі нічого не зникає безслідно, тож фіаско зіркової дитини почали бурхливо обговорювати в соцмережах.

Софія Коппола та її дочка Ромі Фото: Getty Images

На щастя, користувачі соціальних мереж змогли побачити кумедний бік дивного кліпу та поспішили поділитися своїми думками.

Один із них сказав: "Софія Коппола отримала "Оскар" і "Золотий глобус", але чомусь не змогла навчити свою дочку, що таке цибуля".

Інший пожартував: "Дочка Софії Копполи — це свідчення того, як ростуть непо бейбі", а ще один користувач пошкодував, що Ромі видалила відео. "Це справжнє мистецтво", — написав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ще одна дочка знаменитих батьків, Сурі Круз, дочка Тома Круза та Кеті Голмс, збирається вступати в коледж. Але батько не допоможе обирати їй навчальний заклад, адже вони не спілкуються вже понад десять років.