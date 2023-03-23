23 марта 2023 года: Василисы Коринфской - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя обижаться и выяснять отношения в семье.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память святой Василисы Коринфской.
В народе святую Василису называли "повелительницей весенних вод". Раньше люди обращались к святой с просьбой избавить их земли от паводков.
23 марта свой профессиональный праздник отмечают метеорологи.
В США 23 марта празднуют День щенков.
Что нельзя делать 23 марта:
- тратить деньги
- проводить медицинские операции
- ругаться, злословить, обижаться
Народные приметы и поверья:
- У Василисы — весенние заботы: нужно отвести воду от дома, чтобы вода подпол не затопила
- В этот день могут быть первые грозы
- Коли весенние ручьи бегут в лунку, то у рыбаков хорошо ловится плотва
- Синие уже облака, бегущие по небу, предсказывали тепло и дождь
Родились сегодня:
1882 — Амалия Эмми Нетер, немецкий математик, "наиболее значительная женщина в истории математики"
Хуан Грис (наст. имя Хосе Викториано Кармело Карлос Гонсалес Перес), испанский художник и скульптор, один из основоположников кубизма
1893 — Седрик Гиббонс, американский арт-директор, художник-постановщик и архитектор, один из главных учредителей Американской киноакадемии
День ангела празднуют:
Анастасия, Василиса, Виктор, Галина, Дмитрий, Леонид, Павел
А также в этот день:
1956 — провозглашена первая исламская республика — Пакистан
1983 — выступая по национальному телевидению, Президент США Рональд Рейган впервые выступил с инициативой разработки СОИ
2001 — затопление орбитальной станции "Мир" в южной части Тихого океана, вблизи островов Фиджи
2019 — президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы государства в Нур-Султан