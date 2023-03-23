23 марта 2023 года: Василисы Коринфской - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя обижаться и выяснять отношения в семье.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память святой Василисы Коринфской.

В народе святую Василису называли "повелительницей весенних вод". Раньше люди обращались к святой с просьбой избавить их земли от паводков.

23 марта свой профессиональный праздник отмечают метеорологи.

В США 23 марта празднуют День щенков.

Что нельзя делать 23 марта:

тратить деньги

проводить медицинские операции

ругаться, злословить, обижаться

Народные приметы и поверья:

У Василисы — весенние заботы: нужно отвести воду от дома, чтобы вода подпол не затопила

В этот день могут быть первые грозы

Коли весенние ручьи бегут в лунку, то у рыбаков хорошо ловится плотва

Синие уже облака, бегущие по небу, предсказывали тепло и дождь

Родились сегодня:

1882 — Амалия Эмми Нетер, немецкий математик, "наиболее значительная женщина в истории математики"

Хуан Грис (наст. имя Хосе Викториано Кармело Карлос Гонсалес Перес), испанский художник и скульптор, один из основоположников кубизма

1893 — Седрик Гиббонс, американский арт-директор, художник-постановщик и архитектор, один из главных учредителей Американской киноакадемии

День ангела празднуют:

Анастасия, Василиса, Виктор, Галина, Дмитрий, Леонид, Павел

А также в этот день:

1956 — провозглашена первая исламская республика — Пакистан

1983 — выступая по национальному телевидению, Президент США Рональд Рейган впервые выступил с инициативой разработки СОИ

2001 — затопление орбитальной станции "Мир" в южной части Тихого океана, вблизи островов Фиджи

2019 — президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы государства в Нур-Султан