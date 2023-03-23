23 березня 2023: Василіси Корінфської — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна ображатися та з'ясовувати стосунки у сім'ї.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святої Василіси Коринфської.
У народі святу Василісу називали "володаркою весняних вод". Раніше люди зверталися до святої з проханням позбавити їхньої землі від паводків.
23 березня своє професійне свято відзначають метеорологи.
У США 23 березня святкують День щенят.
Що не можна робити 23 березня:
- витрачати гроші
- проводити медичні операції
- лаятись, лихословити, ображатися
Народні прикмети та повір'я:
- У Василіси — весняні турботи: треба відвести воду від будинку, щоб вода підпілля не затопила
- Цього дня можуть бути перші грози
- Коли весняні струмки біжать у лунку, то у рибалок добре ловиться плотва
- Сині вже хмари, що біжать по небу, пророкували тепло та дощ
Народилися сьогодні:
1882 — Амалія Еммі Нетер, німецький математик, "найзначніша жінка в історії математики"
Хуан Гріс (сучасне ім'я Хосе Вікторіано Кармело Карлос Гонсалес Перес), іспанський художник і скульптор, один із основоположників кубізму
1893 — Седрик Гіббонс, американський арт-директор, художник-постановник і архітектор, один із головних засновників Американської кіноакадемії
День ангела святкують:
Анастасія, Василина, Віктор, Галина, Дмитро, Леонід, Павло
А також у цей день:
1956 — проголошено першу ісламську республіку — Пакистан.
1983 — виступаючи на національному телебаченні, Президент США Рональд Рейган вперше виступив з ініціативою розробки СОІ.
2001 — затоплення орбітальної станції "Мир" у південній частині Тихого океану, поблизу островів Фіджі
2019 — президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про перейменування столиці держави в Нур-Султан