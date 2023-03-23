23 березня 2023: Василіси Корінфської — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна ображатися та з'ясовувати стосунки у сім'ї.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святої Василіси Коринфської.

У народі святу Василісу називали "володаркою весняних вод". Раніше люди зверталися до святої з проханням позбавити їхньої землі від паводків.

23 березня своє професійне свято відзначають метеорологи.

У США 23 березня святкують День щенят.

Що не можна робити 23 березня:

витрачати гроші

проводити медичні операції

лаятись, лихословити, ображатися

Народні прикмети та повір'я:

У Василіси — весняні турботи: треба відвести воду від будинку, щоб вода підпілля не затопила

Цього дня можуть бути перші грози

Коли весняні струмки біжать у лунку, то у рибалок добре ловиться плотва

Сині вже хмари, що біжать по небу, пророкували тепло та дощ

Народилися сьогодні:

1882 — Амалія Еммі Нетер, німецький математик, "найзначніша жінка в історії математики"

Хуан Гріс (сучасне ім'я Хосе Вікторіано Кармело Карлос Гонсалес Перес), іспанський художник і скульптор, один із основоположників кубізму

1893 — Седрик Гіббонс, американський арт-директор, художник-постановник і архітектор, один із головних засновників Американської кіноакадемії

День ангела святкують:

Анастасія, Василина, Віктор, Галина, Дмитро, Леонід, Павло

А також у цей день:

1956 — проголошено першу ісламську республіку — Пакистан.

1983 — виступаючи на національному телебаченні, Президент США Рональд Рейган вперше виступив з ініціативою розробки СОІ.

2001 — затоплення орбітальної станції "Мир" у південній частині Тихого океану, поблизу островів Фіджі

2019 — президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про перейменування столиці держави в Нур-Султан