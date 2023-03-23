Принц Уильям сыграл в теннис и в прятки с украинскими детьми (фото)

Визит высокопоставленного члена британской королевской семьи для жителей центра стал сюрпризом.

Related video

Принц Уильям, который тайно приехал в Польшу, пообщался не только с военными, но и посетил центр для беженцев, расположенный недалеко от границы, где живут 300 украинских женщин и детей. Он обеспечивает жителей двухразовым питанием, а также предлагает ряд других услуг, включая уроки польского языка, детскую игровую площадку и психологическую поддержку. Соответствующая информация опубликована в аккаунте принца и принцессы Уэльских в соцсетях.

Будущий король Великобритании пообщался с четырехлетним мальчиком, сыграв с ним в прятки во время посещения организации в районе Мокотов в Варшаве. Украинец Марко рассказал Уильяму о своем опыте переезда в Польшу, принц поиграл с детьми в настольный теннис, помастерил вместе с ними и побеседовал с другими жителями центра.

"Гостеприимное сообщество и поддерживающие волонтеры здесь так много делают, чтобы помочь нуждающимся. Понятно, как 300 проживающих здесь украинских женщин и детей могут оставаться такими позитивными, пережив такие трудности", – написал принц Уэльский.

На опубликованных снимках видно, что встреча прошла в очень теплой и доброжелательной атмосфере, а беженцы искренне были рады видеть такого высокого гостя. Ранее Уильям поделился еще одним фото из центра.

Накануне Фокус писал, что принц Уильям встретился с британскими военными недалеко от украинской границы и поблагодарил их "за защиту свобод". 75 военнослужащих из Великобритании расположились на сверхсекретной военной базе вместе с польскими и американскими союзниками, являясь частью первой линии обороны на восточном фланге НАТО.