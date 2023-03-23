Принц Вільям зіграв у теніс і в хованки з українськими дітьми (фото)

Візит високопоставленого члена британської королівської родини для мешканців центру став сюрпризом.

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Принц Вільям, який таємно приїхав у Польщу, поспілкувався не лише з військовими, а й відвідав центр для біженців, розташований неподалік кордону, де мешкають 300 українських жінок і дітей. Він забезпечує мешканців дворазовим харчуванням, а також пропонує низку інших послуг, враховуючи уроки польської мови, дитячий ігровий майданчик і психологічну підтримку. Відповідна інформація опублікована в обліковому записі принца та принцеси Уельських у соцмережах.

Майбутній король Великої Британії поспілкувався з чотирирічним хлопчиком, зігравши з ним у хованки під час відвідин організації у районі Мокотів у Варшаві. Українець Марко розповів Вільяму про свій досвід переїзду в Польщу, принц пограв із дітьми у настільний теніс, помайстрував разом із ними та поговорив з іншими жителями центру.

"Гостинне співтовариство і волонтери, які підтримують, тут так багато роблять, щоб допомогти нужденним. Зрозуміло, як 300 українських жінок і дітей, котрі проживають тут, можуть залишатися такими позитивними, переживши такі труднощі", — написав принц Уельський.

На опублікованих знімках видно, що зустріч відбулася у дуже теплій та доброзичливій атмосфері, а біженці щиро були раді бачити такого високого гостя. Раніше Вільям поділився ще одним фото з центру.

Напередодні Фокус писав, що принц Вільям зустрівся з британськими військовими неподалік українського кордону і подякував їм "за захист свобод". 75 військовослужбовців із Великої Британії розташувалися на надсекретній військовій базі разом із польськими й американськими союзниками, будучи частиною першої лінії оборони на східному фланзі НАТО.