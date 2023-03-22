Принц Вільям із таємним візитом прибув до кордону України, щоб підтримати воєнних (фото)

Інформація про поїздку представника королівської родини трималася в секреті, поки принц не виїхав з воєнної бази Жешув, яка знаходиться в прикордонному з Україною регіоні.

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Принц Вільям приїхав до Польщі, щоб особисто подякувати польським та британським воєннослужбовцям, які надають підтримку Україні. Він відвідав воєнні бази у Жешуві, що приблизно за 96 км від кордону з Україною, а його поїздка заздалегідь не анонсувалась. Про це повідомляє Sky News.

Таким чином саме Вільям виявився ближчим за інших представників британської королівської родини до зони бойових дій в Україні.

З міркувань безпеки цю звістку тримали в секреті, а новину повідомили вже після того, як принц виїхав з бази.

Вільям провів зустріч із головою Міноборони Польщі Маріушем Блащаком та іншими польськими воєннслужбовцями із територіальної оборони. Він розповів про підтримку, яку польські воєнні надають Україні, і він високо оцінив "рішучість захищати нашу спільну свободу".

Принц Вільям на воєнній базі неподалік кордону з Україною

Вільям також висловився про гуманітарну допомогу, яку поляки надають українцям, назвавши це "людяністю, що надихає".

"Ви відкрили свої серця та свої будинки", — сказав він.

Принц Вільям також відвідав Варшаву та центр, який допомагає українським переселенцям. Наразі тут знайшли притулок близько 300 дітей та жінок з України.

Принц Вільям на воєнній базі неподалік кордону з Україною

Під час дводенної поїздки Вільям також покладе вінок до Могили невідомого солдата у Варшаві. Такий самий жест у 1996 році зробила покійна королева Єлизавета Друга та герцог Единбурзький.

Вільям також зустрінеться із президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Нагадаємо, що королівський біограф розповів про прізвиська, які принц Вільям та Кейт Міддлтон дали один одному. З'ясувалося також, що Вільям часто нагадує Кейт про те, що вона є вихідцем з народу.

Раніше Фокус повідомляв, що з'явилися перші фото зі зйомок фільму "Корони". Режисер спробував екранізувати сцену знайомства принца Вільяма та Кейт Міддлтон.