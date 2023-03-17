Королівський біограф назвав прізвиська, які принц Вільям і Кейт Міддлтон дали одне одному

Принц Вільям не втрачає нагоди нагадати Кейт про її просте походження, але у відповідь його дружина не мовчить.

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Принц Вільям і Кейт Міддлтон за зачиненими дверима свого будинку перетворюються на звичайну пару зі своїми звичками, жартами та прізвиськами, які не озвучують на публіці, дотримуючись суворого королівського протоколу. Однак у ЗМІ просочилася інформація, як Кейт і Вільям називають одне одного наодинці. Про це в ефірі Fox News розповів королівський біограф Том Квінн, який нещодавно видав книгу "Позолочена юність: інтимна історія дорослішання в королівській родині". У ній він розповів чимало невідомих раніше моментів життя монаршого сімейства.

Поговоривши з персоналом Кенсінгтонського палацу, резиденції принца та принцеси Уельських, Квінн зібрав максимум фактів. Особливо його цікавив роман Кетрін і принца Вільяма, а також їхнє особисте спілкування.

Один зі співробітників палацу на умовах анонімності розповів Тому, що прізвисько Кейт для Вільяма — "дитинка", а улюблене прізвисько Вільяма для Кейт — "герцогиня Дуліттл". Так він знущається з того, що Міддлтон до заміжжя так і не встигла побудувати кар'єру. Про це свого часу згадувала і Єлизавета ІІ. А загалом прізвисько — покликання на твір Бернарда Шоу "Пігмаліон", де головна героїня Еліза Дуліттл пройшла шлях від простушки до жінки з вищого суспільства.

У Вільяма нібито є й короткі прізвиська для дружини, засновані на цьому, наприклад "Бебікінс" і "DoD".

Якщо ж Вільям назвав дружину "дорога", значить, він роздратований, і настає скандал. Щоправда, у моменти роздратування Кетрін теж не мовчить і називає чоловіка "лисим".

Майбутній король Великобританії одружився з Кейт Міддлтон у 2011 році після семи років стосунків. Зараз пара виховує трьох дітей: 9-річного принца Джорджа, 7-річну принцесу Шарлотту й 4-річного принца Луї. ЗМІ писали про те, що принцеса Уельська зовсім не проти народити четверту дитину.

Раніше Фокус розповідав, що принц Луї каже матері, повертаючись зі школи.