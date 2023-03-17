Королевский биограф назвал прозвища, которые принц Уильям и Кейт Миддлтон дали друг другу

Принц Уильям не упускает возможности напомнить Кейт о ее простом происхождении, но в ответ его жена не молчит.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон за закрытыми дверями своего дома превращаются в обычную пару со своими привычками, шутками и прозвищами, которые не озвучивают на публике, следуя строгому королевскому протоколу. Однако в СМИ просочилась информация, как Кейт и Уильям называют друг друга наедине. Об этом в эфире Fox News рассказал королевский биограф Том Куинн, издавший недавно книгу "Позолоченная юность: интимная история взросления в королевской семье". В ней он рассказал немало неизвестных ранее моментов из жизни монаршего семейства.

Поговорив с персоналом Кенсингтонского дворца, резиденции принца и принцессы Уэльских, Куинн собрал максимум фактов. Особенно его интересовал роман Кэтрин и принца Уильяма, а также их личное общение.

Один из сотрудников дворца на условиях анонимности рассказал Тому, что прозвище Кейт для Уильяма — "детка", а любимое прозвище Уильяма для Кейт — "герцогиня Дулиттл". Так он издевается над тем, что Миддлтон до замужества так и не успела построить карьеру. Об этом в свое время упоминала и Елизаветы II. В целом же прозвище – отсылка в произведению Бернарда Шоу "Пигмалион", где главная героиня Элиза Дулиттл прошла путь из простушки до дамы из высшего общества.

У Уильяма якобы есть и более короткие прозвища для жены, основанные на этом, например "Бэбикинс" и "DoD".

Если же Уильям назвал супругу "дорогая", значит, он раздражен, и грядет скандал. Правда, в моменты раздражения Кэтрин тоже не молчит и называет мужа "лысым"

Будущий король Великобритании женился на Кейт Миддлтон в 2011 году после семи лет отношений. Сейчас пара воспитывает троих детей: 9-летнего принца Джорджа, 7-летнюю принцессу Шарлотту и 4-летнего принца Луи. СМИ писали о том, что принцесса Уэльская совсем не против родить четвертого ребенка.

Ранее Фокус рассказывал, что принц Луи говорит матери, возвращаясь со школы.