Принц Уильям с тайным визитом прибыл к границе Украины, чтобы поддержать военных (фото)

Информация о поездке представителя королевской семьи держалась в секрете пока принц не уехал с военной базы Жешув, которая находится в приграничном с Украиной регионе.

Related video

Принц Уильям приехал в Польшу, чтобы лично поблагодарить польских и британских военнослужащих, которые оказывают поддержку Украине. Он посетил военные базы в Жешуве, что примерно в 96 км от границы с Украиной, а его поездка заранее не анонсировалась. Об этом сообщает Sky News.

Таким образом именно Уильям оказался ближе других представителей британской королевской семьи к зоне боевых действий в Украине.

Из соображений безопасности это известие держали в секрете, а новость сообщили уже после того, как принц уехал с базы.

Уильям провел встречу с главой Минобороны Польши Мариушем Блащаком и другими польскими военнослужащими из территориальной обороны. Ему рассказали о поддержке, которую польские военные оказывают Украине, и он высоко оценил "решимость защищать наши общие свободы".

Принц Уильям на военной базе недалеко от границы с Украиной

Уильям также высказался о гуманитарной помощи, которую поляки оказывают украинцам, назвав это "вдохновляющей человечностью".

"Вы открыли свои сердца и свои дома", — сказал он.

Принц Уильям также также посетил Варшаву и центр, который помогает украинским переселенцам. Сейчас здесь нашли убежище около 300 детей и женщин из Украины.

Принц Уильям на военной базе недалеко от границы с Украиной

Во время двухдневной поездки Уильям также возложит венок к Могиле неизвестного солдата в Варшаве. Такой же жест в 1996 году сделала покойная королева Елизавета Вторая и герцог Эдинбургский.

Уильям также встретится с президентом Польши Анджеем Дудой.

Напомним, что королевский биограф рассказал о прозвищах, которые принц Уильям и Кейт Миддлтон дали друг другу. Выяснилось также, что Уильям часто напоминает Кейт о том, что она выходец из народа.

Ранее Фокус сообщал, что появились первые фото со съемок фильма "Короны". Режиссер попытался экранизировать сцену знакомства принца Уильяма и Кейт Миддлтон.