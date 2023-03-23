Три знака Зодиака, склонных к пессимизму

Астрологи назвали три знака Зодиака, склонных к пессимистическому восприятию реальности и склонности к плохому настроениею.

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Козерог

Козероги из той категории людей, которые не подают виду, что склонны к переживаниям, но в действительности это так. Их скрытность и подавление эмоций сопровождается негативными мыслями и поиском недостатков в себе и окружающих. У них стакан зачастую на половину пуст, и часто они без негодования и скепсиса просто не могут, это уже часть их жизни.

Водолей

Водолеи считают, что оптимисты — это люди, которые просто не хотят обладать информацией и живут в розовых очках. Для представителей этого знака пессимизм приравнивается к рационализму, ведь, по их мнению, в этом мире обычно все не так, как нам хочется, и нужно смотреть на вещи с трезвым разумом. При этом они не навязывают свое мировоззрение другим, а только ухмыляются с тех, кто всегда в приподнятом настроении и надеется на лучшее, даже когда все безнадежно.

Рыбы

Представители этого знака достаточно ранимые натуры, они принимают все близко к сердцу, поэтому часто впадают в состояние близкое к депрессивному. Любая мелочь, которая им не понравится, может вызвать перманентное плохое настроение и разочарование. Особенно частой причиной пессимизма Рыб бывает поведение людей, которых они слишком идеализируют.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ

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