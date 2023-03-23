Три знаки Зодіаку, схильних до песимізму

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, схильних до песимістичного сприйняття реальності та схильності до поганого настрою.

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Козеріг

Козероги з тієї категорії людей, які не показують, що схильні до переживань, але насправді це так. Їх скритність і придушення емоцій супроводжується негативними думками та пошуком недоліків у собі та оточуючих. У них склянка часто на половину порожня, і часто вони без обурення та скепсису просто не можуть, це вже частина їхнього життя.

Водолій

Водолії вважають, що оптимісти — це люди, які просто не хочуть мати інформацію і живуть у рожевих окулярах. Для представників цього знаку песимізм прирівнюється до раціоналізму, адже, на їхню думку, у цьому світі зазвичай все не так, як нам хочеться, і потрібно дивитися на речі з тверезим розумом. При цьому вони не нав'язують свою думку іншим, а лише посміхаються з тих, хто завжди в піднесеному настрої і сподіваються на краще, навіть коли все безнадійно.

Риби

Представники цього знака досить ранимі натури, вони приймають все близько до серця, тому часто впадають у стан близький до депресивного. Будь-яка дрібниця, яка їм не сподобається, може викликати перманентний поганий настрій та розчарування. Особливо частою причиною песимізму риб буває поведінка людей, яких вони надто ідеалізують.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ

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