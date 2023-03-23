Калифорнийский миллионер рассказал, каково жить в средневековом замке с призраками

Юэн Фрост-Пеннингтон решил возродить семейное поместье 13 века и заманить в него туристов.

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В Великобритании много замков, и в некоторых из них обитают приведения. Так, Эван Фрост-Пеннингтон, преуспевающий технологический гений, проживший большую часть своей жизни в Калифорнии, решил вернуться в родовое поместье и возродить его к жизни, не смотря на целую коллекцию призраков. Об этом пишет Daily Mail.

Замок Манкастер был построен 800 лет назад для защиты побережья Камбрии на северо-востоке Англии от шотландцев. И хоть на фото замок напоминает туристический аттракцион – это жилой дом, в котором кроме его живых обитателей, живут еще и приведения.

Самый знаменитый призрак Манкастера — Маргарет Пеннингтон, или "плачущий ребенок". Девочка умерла от припадков в 1871 году и с той поры в доме слышны ее рыдания и голос ее няни, который пытается ее утешить колыбельной.

Также тут обитает призрак шута елизаветинской эпохи. Портрет шута по имени Том Скелтон висит в одной из галерей. Согласно местным преданиям, Том был не слишком приятным человеком. Он специально направлял путешественников прямо к зыбучим пескам, где они погибали.

Портрет Тома Скелтона Фото: Instagram Muncaster Castle

И рассказывают, что он отрубил голову пьяному плотнику, который хвастался интрижкой с дочерью дома. Теперь призраки и шута и безголового плотника бродят по замку.

Есть тут и приведение горничной по имени Мэри Брэгг, которую в лесу убила ревнивая соперница в 1805 году.

Это не просто слухи. Постоянными посетителями замка Манкастер являются университетские ученые и исследователи паранормальных явлений, которые до сих пор не совсем понимают, почему компас выходит из строя в некоторых комнатах замка. А один из фотографов, посетивших замок, обнаружил, что одна из его камер самостоятельно отключилась, тогда как другая продолжала снимать крошечные летающие объекты.

Одна из спален замка Фото: Instagram Muncaster Castle

32-летний Юэн Фрост-Пеннингтон мог бы и дальше жить в солнечной Калифорнии, но он предпочел вернуться в семейный дом и посвятить остаток своей жизни его возрождению.

"Когда мы были младше, мы с братьями и сестрами были так напуганы, что спали в одной спальне, хотя комнат тут предостаточно", — вспоминает он.

И не в юности он приглашал сюда школьных друзей, потому что ему не нравилось быть "ребенком из замка".

Картинная галерея замка Фото: Instagram Muncaster Castle

"Я просто хотел быть нормальным. Я даже не думаю, что у меня была вечеринка здесь, пока мне не исполнилось 18 лет", — говорит он, однако отмечает, что теперь счастлив жить в замке и придумывает новые способы заманить больше туристов.

Его основная цель — зарабатывать около 2 миллионов фунтов стерлингов в год, чтобы поддерживать замок в порядке. Основной бизнес — это 60 000 посетителей, которые стекаются сюда, чтобы в полной мере насладиться замком с привидениями, красивыми парками и дикой природой.

Как владелец замка, Юэн отмечает, что возрождать старинное здание к жизни очень странно. Например солнечные батареи он установил в бывшей медвежьей яме и в замке стало тепло, чего не бывало уже очень давно.

"Иногда я просыпаюсь и думаю: "Столько всего нужно сделать, я не знаю, с чего начать". Это все равно, что пытаться построить самолет, пока вы на нем летите", — шутит он, напоминая, что он 32-летний взрослый, который все еще живет с родителями, хоть и в таком огромном доме, что приходится общаться по рации.

Юэн старший из троих детей и именно он согласился жить в замке, чтобы его не пришлось продавать. Его семья владеет этим место с 1208 года, когда король Иоанн Безземельный подарил их предкам землю.

Для каждого наследника есть два предварительных условия. Во-первых, они должны взять имя Пеннингтон. Во-вторых, они должны обеспечить сохранность "Удачи Манкастера", священной стеклянной чаши, подаренной семье беглым Генрихом VI в 1464 году.

Легенда гласит, что Пеннингтоны никогда не покинут Манкастер, пока чаша остается целой. По сей день местонахождение "Удачи" держится в строжайшем секрете. "Я видел ее только дважды, и мне даже не разрешали к ней прикасаться", — говорит Юэн.

Несколько лет назад Лондонский Тауэр спросил, могут ли они выставить "Удачу Манкастера" на обозрение вместе с драгоценностями короны. Ответом было твердое, но вежливое "нет".

Замок Манкастер Фото: Instagram Muncaster Castle

Юэн отмечает, что хоть туристы и приезжают в замок в надежде встретить призраков, с хозяевами замка они ведут себя довольно дружелюбно.

"В целом, похоже, мы им нравимся. Но бывают такие ночи, когда я поднимаюсь по лестнице один и слышу что-то…", — отмечает хозяин замка.

Напомним, ранее молодая британка, дочь одного из смотрителей лондонского Тауэра, рассказала, как это жить в средневековой башне популярного музея.