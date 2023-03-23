Каліфорнійський мільйонер розповів, як жити у середньовічному замку із привидами

Юен Фрост-Пеннінгтон вирішив відродити сімейний маєток 13 століття і заманити до нього туристів.

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У Великій Британії багато замків, і в деяких з них живуть примари. Так, Еван Фрост-Пеннінгтон, успішний технологічний геній, який прожив більшу частину свого життя в Каліфорнії, вирішив повернутися в родовий маєток і повернути його до життя, попри цілу колекцію привидів. Про це пише Daily Mail.

Замок Манкастер був збудований 800 років тому для захисту узбережжя Камбрії на північному сході Англії від шотландців. І хоч на фото замок нагадує туристичний атракціон – це житловий будинок, в якому, крім його живих мешканців, живуть ще й фантоми.

Найвідоміший привид Манкастера — Маргарет Пеннінгтон, або дитина, що "плаче". Дівчинка померла від нападів у 1871 році і відтоді в будинку чути її ридання і голос її няні, яка намагається її втішити колисковою.

Також тут мешкає привид блазня єлизаветинської епохи. Портрет блазня на ім'я Том Скелтон висить в одній із галерей. Згідно з місцевими переказами, Том був не надто приємною людиною. Він спеціально спрямовував мандрівників прямо до хитких пісків, де вони гинули.

Портрет Тома Скелтона Фото: Instagram Muncaster Castle

І розповідають, що він відрубав голову п'яному теслі, який хвалився інтрижкою з дочкою будинку. Тепер привиди та блазні і безголовий тесляр блукають замком.

Є тут і примара покоївки на ім'я Мері Брегг, яку в лісі вбила ревнива суперниця 1805 року.

Це не просто чутки. Постійними відвідувачами замку Манкастер є університетські вчені та дослідники паранормальних явищ, які досі не зовсім розуміють, чому компас виходить із ладу в деяких кімнатах замку. А один із фотографів, які відвідали замок, виявив, що одна з його камер самостійно відключилася, тоді як інша продовжувала знімати крихітні літаючі об'єкти.

Одна зі спалень замку Фото: Instagram Muncaster Castle

32-річний Юен Фрост-Пеннінгтон міг би й надалі жити в сонячній Каліфорнії, але він вважав за краще повернутися до сімейного будинку і присвятити залишок свого життя його відродженню.

"Коли ми були молодші, ми з братами та сестрами були такі налякані, що спали в одній спальні, хоча кімнат тут достатньо", — згадує він.

І не в юності він запрошував сюди шкільних друзів, бо йому не подобалося бути "дитиною із замку".

Картинна галерея замку Фото: Instagram Muncaster Castle

"Я просто хотів бути нормальним. Я навіть не думаю, що у мене була вечірка тут, поки мені не виповнилося 18 років", — каже він, проте зазначає, що тепер щасливий жити в замку і вигадує нові способи заманити більше туристів.

Його основна мета – заробляти близько 2 мільйонів фунтів стерлінгів на рік, щоб підтримувати замок у порядку. Основний бізнес – це 60 000 відвідувачів, які приходять сюди, щоб повною мірою насолодитися замком із привидами, гарними парками та дикою природою.

Як власник замку, Юен зазначає, що відроджувати старовинну будівлю до життя дуже дивно. Наприклад, сонячні батареї він встановив у колишній ведмежій ямі і в замку стало тепло, чого не бувало вже дуже давно.

"Іноді я прокидаюся і думаю: "Стільки всього потрібно зробити, я не знаю, з чого почати". Це все одно, що намагатися побудувати літак, доки ви на ньому летите", — жартує він, нагадавши, що він 32-річний дорослий, який все ще живе з батьками, хоч і в такому величезному будинку, що доводиться спілкуватися по рації.

Юен старший із трьох дітей і саме він погодився жити у замку, щоб його не довелося продавати. Його сім'я володіє цим місцем з 1208 року, коли король Іоан Безземельний подарував їхнім предкам землю.

Для кожного спадкоємця є дві попередні умови. По-перше, вони повинні взяти ім'я Пеннінгтон. По-друге, вони повинні забезпечити збереження "Удачі Манкастера", священної скляної чаші, подарованої сім'ї Генріхом VI, що втік, у 1464 році.

Легенда свідчить, що Пеннінгтони ніколи не покинуть Манкастер, поки чаша залишається цілою. До цього дня місцезнаходження "Удачі" тримається в найсуворішому секреті. "Я бачив її тільки двічі, і мені навіть не дозволяли до неї торкатися", — каже Юен.

Декілька років тому Лондонський Тауер запитав, чи можуть вони виставити "Удачу Манкастера" на огляд разом із коштовностями корони. Відповіддю було тверде, але ввічливе "ні".

Замок Манкастер Фото: Instagram Muncaster Castle

Юен зазначає, що хоч туристи і приїжджають у замок, сподівавшись зустріти привидів, з господарями фортеці вони поводяться досить доброзичливо.

"Загалом, схоже, ми їм подобаємося. Але бувають такі ночі, коли я піднімаюсь сходами один і чую щось…", — зазначає господар замку.

Нагадаємо, раніше молода британка, дочка одного із наглядачів лондонського Тауера, розповіла, як це жити у середньовічній вежі популярного музею.