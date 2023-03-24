24 марта 2023 года: Софрония Египетского - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя поднимать с земли мелкие деньги.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память Софрония Иерусалимского.
Считалось, что 24 марта — хороший день для того, чтобы начать лечить желудок, зубы, печень. Также с этого дня собирали березовый сок. Согласно поверьям, начинается активность птиц.
24 марта — Всеукраинский и Всемирный день борьбы с заболеванием туберкулезом
Также 24 марта — Международный день борьбы с депрессией.
Что нельзя делать 24 марта:
- прогонять птиц со двора
- ругаться, злословить
- выяснять отношения, обижаться
- нарушать пост
- поднимать с земли мелкие деньги
- разбрасывать мелочь
Народные приметы и поверья:
- Если холода заканчиваются к концу марта, то жди теплое лето
- На Зубника чтят память священномученика Антипа — целителя от разных хворей и, в первую очередь, утешителя зубной боли
- Если в конце марта на поля набегут мыши, это предвестие неурожая
- Ночью был иней — днем снегопада не будет; пушистый иней — к хорошей погоде
День ангела празднуют:
Василий, Георгий, Ефим, Иван, Егор, Алексей, Юрий
А также в этот день:
1882 — в Берлине немецкий ученый Роберт Кох объявил об открытии возбудителя туберкулеза. Через год он обнаружил и возбудителя холеры. В 1905 году ученому была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине
1898 — продан первый американский автомобиль. Модель "Уинтон" за 1000 долларов приобрел горный инженер Роберт Эллисон
1930 — карликовая планета Плутон получает свое нынешнее имя
1949 — впервые во время церемонии вручения "Оскаров" лучшим был назван иностранный фильм — английская экранизация "Гамлета". Исполнитель главной роли Лоренс Оливье был назван лучшим актером, а приз лучшему режиссеру достался Джону Хьюстону за фильм "Сокровища Сьерра-Мадре"
1955 — в США установлена первая морская нефтяная вышка
1972 — на американские киноэкраны вышел фильм "Крестный отец"
1989 — нефтяной танкер Exxon Valdez потерпел крушение у побережья Аляски
2003 — взвешена дальняя черная дыра
2020 — Международный олимпийский комитет объявил, что летние Олимпийские игры 2020 перенесены на 2021 год из-за пандемии Covid-19
2022 — Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное звание "Город-герой Украины" 4 городам: Буче, Ирпеню, Николаеву и Ахтырке