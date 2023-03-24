24 березня 2023: Софронія Єгипетського — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна піднімати із землі дрібні гроші.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Софронія Єрусалимського.
Вважалося, що 24 березня — добрий день для того, щоб почати лікувати шлунок, зуби, печінку. Також із цього дня збирали березовий сік. Згідно з повір'ям, починається активність птахів.
24 березня — Всеукраїнський та Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз
Також 24 березня – Міжнародний день боротьби з депресією.
Що не можна робити 24 березня:
- проганяти птахів із двору
- лаятись, лихословити
- з'ясовувати стосунки, ображатися
- порушувати піст
- піднімати із землі дрібні гроші
- розкидати дрібні гроші
Народні прикмети та повір'я:
- Якщо холоди закінчуються до кінця березня, то чекай на тепле літо
- На Зубника вшановують пам'ять священномученика Антипа — цілителя від різних хвороб і, насамперед втішителя зубного болю
- Якщо наприкінці березня на поля набігають миші, це передвістя неврожаю
- Вночі був іній – вдень снігопаду не буде; пухнастий іній — на хорошу погоду
День ангела святкують:
Василь, Георгій, Юхим, Іван, Єгор, Олексій, Юрій
А також у цей день:
1882 — у Берліні німецький вчений Роберт Кох оголосив про відкриття збудника туберкульозу. За рік він виявив і збудника холери. У 1905 році вченому було присуджено Нобелівську премію з фізіології та медицини
1898 — продано перший американський автомобіль. Модель "Вінтон" за 1 000 доларів придбав гірничий інженер Роберт Еллісон
1930 — карликова планета Плутон отримує своє нинішнє ім'я
1949 — вперше під час церемонії вручення "Оскарів" найкращим був названий іноземний фільм — англійська екранізація "Гамлета". Виконавця головної ролі Лоренса Олів'є було названо найкращим актором, а приз кращому режисеру дістався Джону Х'юстону за фільм "Скарби Сьєрра-Мадре"
1955 — у США встановлена перша морська нафтова вежа
1972 — на американські кіноекрани вийшов фільм "Хрещений батько"
1989 — нафтовий танкер Exxon Valdez зазнав аварії біля узбережжя Аляски
2003 — зважена далека чорна діра
2020 — Міжнародний олімпійський комітет оголосив, що літні Олімпійські ігри 2020 перенесені на 2021 через пандемію Covid-19
2022 — Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне звання "Місто-герой України" 4 містам: Бучі, Ірпеню, Миколаєву та Охтирці