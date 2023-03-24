Пунктуальность не их конек: три знака Зодиака, которые часто опаздывают

Астрологи рассказали, кто из знаков Зодиака чаще всего проявляет непунктуальность, и почему так происходит.

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Близнецы

Представители этого знака опаздывают не из-за безответственности, а скорей по причине постоянных долгих зборов. Даже когда они начинают сборы заранее, они все равно случайным образом затягивают процесс, потому что долго выбирают, что надеть и как добраться. Также Близнецы гедонисты, которые скорее пожертвуют своей пунктуальностью на несколько минут, чем остануться без завтрака или будут пешком обходить пробку.

Стрелец

Стрельцы, которые бунтари по своей натуре, очень не любят строгие правила и рамки. Они не будут разбиваться в лепешку, чтобы что-то успеть, а спокойно и без угрызений совести предупредят, что будут позже. Но после опоздания они сделают все, чтобы быстро включится в процесс и никого не отвлекать лишними вопросами. Стрельцам нужен сильный партнер, который постоянно будет их мотивировать быть пунктуальными.

Водолей

Водолеи — свободолюбивые знаки, и довольно часто идут в обход установленных принципов. Они часто опаздывают на встречи и затягивают с ответом на сообщения и звонки, если им не хочется общаться в данный момент. А если они заняты важным делом, то могу напросто забыть о том, что у них назначена какая-то встреча. Но зато их позитивное настроение всегда компенсирует то время, когда их прождали.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ

Также Фокус ранее писал про три знака Зодиака, склонных к пессимизму