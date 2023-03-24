Пунктуальність не їхня сильна сторона: три знаки Зодіаку, які часто спізнюються

Астрологи розповіли, хто зі знаків Зодіаку найчастіше виявляє непунктуальність і чому так відбувається.

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Близнюки

Представники цього знаку спізнюються не через безвідповідальність, а скоріше через постійні довгі збори. Навіть коли вони починають збори заздалегідь, вони все одно випадково затягують процес, тому що довго вибирають, що вдягнути і як дібратися. Також Близнюки гедоністи, які швидше пожертвують своєю пунктуальністю на кілька хвилин, ніж залишаться без сніданку або пішки обходитимуть затор.

Стрілець

Стрільці, які бунтарі за своєю натурою, дуже не люблять строгі правила та межі. Вони не лізтимуть зі шкури, щоб щось встигнути, а спокійно та без докорів совісті попередять, що будуть пізніше. Але після запізнення вони зроблять усе, щоб швидко включитися в процес і нікого не відволікати зайвими питаннями. Стрільцям потрібен сильний партнер, який постійно мотивуватиме їх бути пунктуальними.

Водолій

Водолії — волелюбні знаки й досить часто йдуть в обхід встановлених принципів. Вони часто спізнюються на зустрічі та затягують із відповіддю на повідомлення та дзвінки, якщо їм не хочеться спілкуватися в цей момент. А якщо вони зайняті важливою справою, то можуть забути про те, що в них призначена якась зустріч. Але їхній позитивний настрій завжди компенсує той час, коли на них чекали.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ

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