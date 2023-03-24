Колин Фаррелл разошелся с девушкой из-за съемок в фильме "Банши Инишерина"

Оказалось, что пара рассталась из-за напряженного рабочего графика актера.

Related video

Актер Колин Фаррелл расстался со своей последней девушкой Келли Макнамарой, с которой встречался более пять лет. Об этом сообщает издание The Sun.

Инсайдер рассказал, что причиной расставания Колина и Келли стал его плотный съемочный график. "Банши Инишерина" снимали несколько месяцев на острове Инишмор в заливе Голуэй, так что Колин, конечно, не мог уделять достаточно внимания своей девушке.

В итоге фильм был номинирован на "Оскар", а Колин остался в одиночестве.

Колин Фаррелл и Келли Макнамара

"Колин на протяжении месяцев работал над этим проектом. Кроме того, он был занят в новом фильме о Бэтмене, где играл Пингвина. Его график сказался на их романе, и они приняли решение расстаться", — сообщает инсайдер.

По его словам Колин Фаррелл и Келли расстались полюбовно и без обид.

"Между ними нет никаких разногласий, но поддерживать отношения, когда у вас столько работы, слишком трудно", — отметил источник.

Келли, которая работает помощником гитариста U2, была девушкой актера с 2017 года, но пару уже некоторое время не видели вместе.

Он сам говорил, что им очень нелегко, так как они много путешествуют.

"Моя девушка, она тоже много путешествует по работе, так что часто мы — два корабля, проходящие ночью. Но мы позаботимся о том, чтобы найти порт, в котором мы сможем, знаете ли, встретиться", — описывал Колин их отношения.

Колин Фаррел не слишком откровенен, говоря о личной жизни. Известно, что у него двое детей. Первый сын, Джеймс, страдающий от синдрома Ангельмана, родился в 2003 году от канадской модели Ким Борденейв.

В 2009 году у актера родился сын Генри от польской актрисы Алиции Бахледы, с которой они расстались вскоре после рождения ребенка.

Колин Фаррелл с сыном Генри Фото: Getty

Также он встречался с актрисами Линдси Лохан и Кармен Электрой. В 2003 году у него был роман с Бритни Спирс, а в 2011 году – короткая связь с Рианной.

Напомним, ранее Колин Фаррелл ранее появился на красной дорожке с младшим сыном.