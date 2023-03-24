Колін Фаррелл розійшовся з дівчиною через зйомки у фільмі "Банші Інішерина"

Виявилося, що пара розлучилася через напружений робочий графік актора.

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Актор Колін Фаррелл розлучився зі своєю останньою дівчиною Келлі Мак-Намарою, з якою зустрічався понад п'ять років. Про це повідомляє видання The Sun.

Інсайдер розповів, що причиною розлучення Коліна та Келлі став його щільний знімальний графік. "Банші Інішерина" знімали кілька місяців на острові Інішмор у затоці Голвей, так що Колін, звичайно, не міг приділяти достатньо уваги своїй дівчині.

У результаті фільм був номінований на "Оскар", а Колін залишився на самоті.

Колін Фаррелл і Келлі Мак-Намара

"Колін протягом місяців працював над цим проєктом. Крім того, він був зайнятий у новому фільмі про Бетмена, де грав Пінгвіна. Його графік позначився на їхньому романі, і вони вирішили розлучитися", — повідомляє інсайдер.

За його словами, Колін Фаррелл і Келлі розлучилися полюбовно та без образ.

"Між ними немає жодних розбіжностей, але підтримувати стосунки, коли у вас стільки роботи, надто важко", — зазначило джерело.

Келлі, яка працює помічницею гітариста U2, була дівчиною актора з 2017 року, але пару вже деякий час не бачили разом.

Він сам казав, що їм дуже нелегко, бо вони багато подорожують.

"Моя дівчина, вона теж багато подорожує через роботу, тому часто ми — два кораблі, які проходять уночі. Але ми подбаємо про те, щоб знайти порт, у якому ми зможемо, знаєте, зустрітися", — описував Колін їхні стосунки.

Колін Фаррел не надто відвертий, говорячи про особисте життя. Відомо, що він має двох дітей. Перший син, Джеймс, який страждає на синдром Ангельмана, народився у 2003 році від канадської моделі Кім Борденейв.

2009 року в актора народився син Генрі від польської акторки Аліції Бахледи, з якою вони розлучилися невдовзі після народження дитини.

Колін Фаррелл із сином Генрі Фото: Getty

Також він зустрічався з акторками Ліндсі Лохан і Кармен Електрою. У 2003 році він мав роман із Брітні Спірс, а у 2011 році — короткий зв'язок із Ріанною.

Нагадаємо, раніше Колін Фаррелл раніше з'явився на червоній доріжці з молодшим сином.