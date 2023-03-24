Ирина Шейк в леопардовом принте появилась на обложке мексиканского Vogue

В Сети модель поделилась сразу тремя вариантами обложки.

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Ирина Шейк в очередной раз стала звездой обложки Vogue, в этот раз мексиканского. Ранее она уже трижды появлялась на обложках Vogue из Южной Америки: это были 2014, 2017 и 2019 годы. В этом году фотографы решили сделать ставку на образы матери-природы, пишет Vogue.

В образах Шейк были сделаны акценты на все оттенки зеленого, а также анималистичные принты и массивные украшения.

Ирина Шейк для мексиканского Vogue

Также ей сделали яркий макияж с перцями-ресницами. Кадры получились очень необычными.

Сама модель написала под фотографиями, что "совершила увлекательное путешествие".

Ирина Шейк для мексиканского Vogue

Редактор журнала отметил в аннотации к фотосессии, что в съемке собрали все главные тренды сезона: прозрачные ткани, леопардовые принты, искусственный мех, кружевные топы, минималистичные детали, массивные украшения и многое другое.

Аксессуары, вдохновленные окружающей средой, основаны на символах и элементах природы и сделаны из натуральных материалов, такие как дерево, семена и металл.

Бьюти-тренды берут отсылки к максимализму, чтобы показать весь цвет и блеск трендов этого года, отмечают в Vogue и настаивают, что яркий броский макияж также будет в моде, пусть даже он и выглядит немного театрально.

Ирина Шейк для мексиканского Vogue

Напомним, ранее модель поделилась редким фото с дочерью. Обычно она избегает показывать лицо Леи, своей дочери от актера Брэдли Купера, но в этот раз поделилась снимком с фотосессии для Burberry. Оказалось, что даже во время рабочих моментов дочь Лея находится рядом.

Ирина Шейк и Брэдли Купер встречались с 2015 года. В 2017 году они впервые стали родителями. У звездной пары родилась дочь Лея. Впрочем, в 2019 они разошлись. По слухам, виной этому стал роман Купера и Леди Гаги, с которой он снимался в фильме "Звезда родилась", но они оба это отрицали.