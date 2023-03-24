Ірина Шейк у леопардовому принті з'явилася на обкладинці мексиканського Vogue

У мережі модель поділилася одразу трьома варіантами обкладинки.

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Ірина Шейк укотре стала зіркою обкладинки Vogue, цього разу мексиканського. Раніше вона вже тричі з'являлася на обкладинках Vogue із Південної Америки: це були 2014, 2017 і 2019 роки. Цього року фотографи вирішили зробити ставку на образи матері-природи, пише Vogue.

В образах Шейк були зроблені акценти на всі відтінки зеленого, а також анімалістичні принти й масивні прикраси.

Ірина Шейк для мексиканського Vogue

Також їй зробили яскравий макіяж із віями-пір'їнами. Кадри вийшли дуже незвичними.

Сама модель написала під фотографіями, що "здійснила захопливу подорож".

Ірина Шейк для мексиканського Vogue

Редактор журналу зазначив в анотації до фотосесії, що в зйомці зібрали всі головні тренди сезону: прозорі тканини, леопардові принти, штучне хутро, мереживні топи, мінімалістичні деталі, масивні прикраси та багато іншого.

Аксесуари, натхненні навколишнім середовищем, засновані на символах і елементах природи й виготовлені з натуральних матеріалів, такі як дерево, насіння та метал.

Б'юті-тренди покликаються на максималізм, щоб показати весь колір і блиск трендів цього року, відзначають у Vogue і наполягають, що яскравий яскравий макіяж також буде в моді, нехай навіть він і здається трохи театральним.

Ірина Шейк для мексиканського Vogue

Нагадаємо, раніше модель поділилася рідкісним фото з дочкою. Зазвичай вона уникає показувати обличчя Леї, своєї доньки від актора Бредлі Купера, але цього разу поділилася знімком із фотосесії для Burberry. Виявилося, що навіть під час робочих моментів дочка Лея перебуває поряд.

Ірина Шейк і Бредлі Купер зустрічалися з 2015 року. 2017 року вони вперше стали батьками. У зіркової пари народилася дочка Лея. Втім, у 2019 році вони розійшлися. За чутками, виною став роман Купера та Леді Гаги, з якою він знімався у фільмі "Зірка народилася", але вони обоє це заперечували.