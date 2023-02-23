Ірина Шейк поділилася рідкісним знімком з донькою (фото)

Дівчинка присутня під час робочих моментів своєї зіркової мами.

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37-річна модель Ірина Шейк поділилася рідкісним фото з 5-річною донькою. Сімейне фото зірка подіумів, яка тривалий час мешкає та працює в США, опублікувала у своєму Instagram.

Кохана оскароносного актора Бредлі Купера показала залаштунки зйомки для Burberry. Виявилося, що навіть під час робочих моментів її донька Лея підтримує свою зіркову маму. Донька російської моделі та американського актора тримала модель за руку, проте Шейк впевнено дивилася в об'єктив камери.

Зірка подіумів позувала в чорній спідниці, топі та пальті. Волосся моделі було зібране в охайний пучок, а до образу вона додала кілька золотистих прикрас.

[ + – ] Ірина Шейк з донькою Леєю

Ірина Шейк та Бредлі Купер зустрічалися з 2015 року. У 2017 вони вперше стали батьками. У зіркової пари народилася донька Лея. Втім, у 2019 вони розійшлися. За чутками, причиною розставання став роман голлівудського актора та співачки Леді Гаги після їхньої спільної роботи над фільмом "Народження зірки".

[ + – ] Ірина Шейк з донькою Фото: Facebook/Ruslan Baginskiy

Шейк та Купер все одно багато часу проводили разом заради спільної спадкоємиці. А восени 2022 стало відомо про примирення знаменитостей.

Нагадаємо, Бредлі Купер показав усю любов до доньки в одному фото.

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