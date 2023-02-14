Ірина Шейк показала, яке пальто обрати навесні 2023 (фото)

Зірка подіумів зробила ставку на довжину максі.

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37-річна модель Ірина Шейк продемонструвала ідеальне пальто на весну 2023. Знімками та відео зірка подіумів ділиться у своєму Instagram з понад 21 млн підписників.

Знаменитість взяла участь у показі нової колекції бренду дизайнера Khaite Кетрін Голстейн у рамках Тижня моди в Нью-Йорку.

На подіум Ірина Шейк вийшла в довгому темно-сірому пальті довжини максі та світлішій водолазці. До образу кохана голлівудського актора Бредлі Купера додала білу лаконічну сумочку, а на її ногах були пухнасті босоніжки. Волосся молодої мами було укладене "мокрим" способом.

"Вітаю з вашим прекрасним шоу @khaite_ny🖤. Дякую @piergiorgio за те, що зробив мене частиною цього 🖤", — підписала серію кадрів модель, яка тривалий час мешкає та працює у США.

[ + – ] Ірина Шейк

Наразі Ірина Шейк відновлює романтичні стосунки з оскароносним актором Бредлі Купером. Вони виховують спільну доньку Лею, проте розірвали стосунки у 2019 році через начебто роман актора зі співачкою Леді Гагою. Восени 2022 стало відомо про примирення знаменитостей.

Нагадаємо, Ірина Шейк приміряла вдалий варіант темного пальта на весну 2023.

Також Фокус писав про ідеальну чорну сукню на 2023, яку напередодні показала Ірина Шейк.