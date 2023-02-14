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Стиль жизни

Ирина Шейк показала, какое пальто выбрать весной 2023 (фото)

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Фото: Instagram/irinashayk | Ирина Шейк

Звезда подиумов сделала ставку на длину макси.

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37-летняя модель Ирина Шейк продемонстрировала идеальное пальто на весну 2023 года. Снимками и видео звезда подиумов делится в своем Instagram с более чем 21 млн подписчиков.

Знаменитость приняла участие в показе новой коллекции бренда дизайнера Khaite Кэтрин Холстейн в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

На подиум Ирина Шейк вышла в длинном темно-сером пальто длины макси и более светлой водолазке. К образу возлюбленная голливудского актера Брэдли Купера добавила белую лаконичную сумочку, а на ее ногах были пушистые босоножки. Волосы молодой мамы были уложены "мокрым" способом.

"Поздравляю с вашим прекрасным шоу @khaite_ny🖤. Спасибо @piergiorgio за то, что сделал меня частью этого 🖤", — подписала серию кадров модель, которая долгое время живет и работает в США.

Ирина Шейк

В настоящее время Ирина Шейк восстанавливает романтические отношения с оскароносным актером Брэдли Купером. Они воспитывают общую дочь Лею, однако разорвали отношения в 2019 году из-за романа актера с певицей Леди Гагой. Осенью 2022 года стало известно о примирении знаменитостей.

Напомним, Ирина Шейк примерила удачный вариант темного пальто на весну 2023 года.

Также Фокус писал об идеальном черном платье на 2023, которое накануне показала Ирина Шейк.