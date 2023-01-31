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Стиль жизни

Ирина Шейк продемонстрировала идеальное черное пальто на весну 2023 (фото)

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Фото: Getty Images | Ирина Шейк

Звезда подиумов прогулялась по улицам зимнего Нью-Йорка.

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37-летняя модель Ирина Шейк продемонстрировала идеальное черное пальто на весну 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Российская звезда подиумов, длительно проживающая и работающая в США, отправилась накануне на завтрак в Нью-Йорке по возвращении из Недели моды в Париже.

Молодая мама выбрала для обычного выхода в свет total-black образ – черный костюм, пальто и темные аксессуары. 37-летняя модель надела шерстяное пальто оверсайз, на которое точно стоит обратить внимание весной 2023, ведь такая модель сочетается практически с любыми вещами, будничными или более праздничными.

В руках Ирина Шейк держала массивную сумочку, цена которой составляет 1918 долларов, а к аутфиту добавила солнцезащитные очки.

Также знаменитость надела темные туфли и согревала руки от зимнего холода в карманах.

Ирина Шейк

В настоящее время модель восстанавливает романтические отношения с голливудским актером Брэдли Купером. Они воспитывают общую дочь Лею, однако расстались в 2019 году из-за якобы романа Купера с певицей Леди Гагой. Осенью 2022 стало известно о примирении звездных родителей.

Напомним, Ирина Шейк превратилась в Санта-Клауса во время рождественских праздников.

Также Фокус писал о новом тренде, который в конце 2022 года задала Ирина Шейк.