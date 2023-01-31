Ірина Шейк продемонструвала ідеальне чорне пальто на весну 2023 (фото)

Зірка подіумів прогулялася вулицями зимового Нью-Йорка.

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37-річна модель Ірина Шейк продемонструвала ідеальне чорне пальто на весну 2023. Про це пише Daily Mail.

Російська зірка подіумів, яка тривалий час мешкає та працює у США, вирушила напередодні на сніданок у Нью-Йорку після повернення з Тижня моди в Парижі.

Молода мама обрала для буденного виходу total-black образ — чорний костюм, пальто та темні аксесуари. 37-річна модель надягнула вовняне пальто оверсайз, на яке точно варто звернути увагу навесні 2023, адже така модель поєднається практично з будь-якими речами, чи то буденними, чи то більш святковими.

У руках Ірина Шейк тримала масивну сумочку, ціна якої становить 1918 доларів, а до аутфіту додала сонцезахисні окуляри.

Також знаменитість взула темні туфлі й зігрівала руки від зимового холоду в кишенях.

[ + – ] Ірина Шейк

Наразі модель відновлює романтичні стосунки з голлівудським актором Бредлі Купером. Вони виховують спільну доньку Лею, проте розсталися у 2019 році через начебто роман Купера зі співачкою Леді Гагою. Восени 2022 стало відомо про примирення зіркових батьків.

Нагадаємо, Ірина Шейк перевтілилася на Санта-Клауса під час різдвяних свят.

Також Фокус писав про новий тренд, який наприкінці 2022 року задала Ірина Шейк.