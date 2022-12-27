Ірина Шейк перевтілилася на Санта-Клауса (фото)

Зірка подіумів показала, як святкує Різдво 2022.

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36-річна російська модель Ірина Шейк перевтілилася в Санта-Клауса на Різдво 2022. Знімками зірка подіумів поділилася у своєму Instagram з 20,4 млн підписників.

Знаменитість, яка тривалий час мешкає та працює в США, позувала на фоні святкової ялинки в костюмі головного героя новорічного вікенду. Зокрема молода мама показала, як готує м'ясо.

"🎄❤️", — лаконічно підписала карусель фото кохана Бредлі Купера.

Зазначимо, що публікація за день набрала понад 240 тисяч лайків.

[ + – ] Ірина Шейк показала, як святкує Різдво 2022

Восени 2022 стало відомо про примирення моделі та голлівудського актора Бредлі Купера. У 2019 році зіркова пара розійшлася після чотирьох років стосунків. І, як повідомлялося, причиною став роман Купера з Леді Гагою, з якою вони зіграли головні ролі у фільмі "Зірка народилася".

Шейк та американський актор виховують спільну доньку Лею, заради якої проводили багато часу разом. Втім, під кінець 2022 стало відомо про відновлення романтичних стосунків знаменитостей. Різдво 2022 вони також планували провести разом.

Нагадаємо, Бредлі Купер показав усю любов до єдиної доньки в одному жесті.

Також Фокус писав про прогулянку Ірини Шейк та Бредлі Купера з донькою.