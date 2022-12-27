Ирина Шейк превратилась в Санта-Клауса (фото)

Звезда подиумов показала, как празднует Рождество 2022 года.

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36-летняя российская модель Ирина Шейк превратилась в Санта-Клауса на Рождество 2022 года. Снимками звезда подиумов поделилась в своем Instagram с 20,4 млн подписчиков.

Знаменитость, долгое время проживающая и работающая в США, позировала на фоне праздничной елки в костюме главного героя новогоднего уик-энда. В частности, молодая мама показала, как готовит мясо.

"🎄❤️", — лаконично подписала карусель фото возлюбленная Брэдли Купера.

Отметим, что публикация за день набрала более 240 тысяч лайков.

[ + – ] Ирина Шейк показала, как празднует Рождество 2022

Осенью 2022 стало известно о примирении модели и голливудского актера Брэдли Купера. В 2019 году звездная пара разошлась после четырех лет отношений. И, как сообщалось, причиной стал роман Купера с Леди Гагой, с которой они сыграли главные роли в фильме "Звезда родилась".

Шейк и американский актер воспитывают общую дочь Лею, ради которой проводили много времени вместе. Впрочем, к концу 2022 стало известно о возобновлении романтических отношений знаменитостей. Рождество 2022 они также планировали провести вместе.

Напомним, Брэдли Купер показал всю любовь к единственной дочери в одном жесте.

Также Фокус писал о прогулке Ирины Шейк и Брэдли Купера с дочерью.