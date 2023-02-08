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Стиль жизни

Ирина Шейк продемонстрировала идеальное черное платье (фото)

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Фото: Getty Images | Ирина Шейк

Звезда подиумов снялась в рекламном кампейне известного бренда.

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37-летняя модель Ирина Шейк продемонстрировала идеальное черное платье. Снимками в новом аутфите звезда подиумов поделилась в своем Instagram с более чем 20 млн подписчиков.

Знаменитость, длительно проживающая и работающая в США, примеряла черное приталенное платье-комбинацию с глубоким декольте в рамках продвижения новой коллекции бренда Marella. На фото модель позирует в солнечных лучах и лежа на светлом диване.

"@marella_official🤎 #inwomenwetrust", — лаконично подписала кадр Ирина Шейк.

Ирина Шейк

В настоящее время 37-летняя звезда восстанавливает романтические отношения с голливудским актером Брэдли Купером. Знаменитости воспитывают общую дочь Лею, однако разорвали свои отношения в 2019 году из-за вроде как романа американского актера с певицей Леди Гагой после съемок в фильме "Рождение звезды".

Осенью 2022 года стало известно о примирении Ирины Шейк и Брэдли Купера. Также инсайдеры сообщали, что звездные родители готовы к еще одному пополнению в семье.

Ирина Шейк и Брэдли Купер Fullscreen
Ирина Шейк и Брэдли Купер
Фото: Getty Images

Напомним, Ирина Шейк задала новый тренд на 2023 год.

Также Фокус писал об идеальном черном пальто для весны 2023 года, которое ранее продемонстрировала Ирина Шейк.