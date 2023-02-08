Ірина Шейк продемонструвала ідеальну чорну сукню (фото)

Зірка подіумів знялася в рекламному кампейні відомого бренду.

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37-річна модель Ірина Шейк продемонструвала ідеальну чорну сукню. Знімками в новому аутфіті зірка подіумів поділилася у своєму Instagram з понад 20 млн підписників.

Знаменитість, яка тривалий час мешкає та працює у США, приміряла чорну приталену сукню-комбінацію з глибоким декольте в рамках просування нової колекції бренду Marella. На фото модель позує в сонячних променях та лежачи на світлому дивані.

"@marella_official🤎 #inwomenwetrust", — лаконічно підписала кадр Ірина Шейк.

[ + – ] Ірина Шейк

Наразі 37-річна зірка відновлює романтичні стосунки з голлівудським актором Бредлі Купером. Знаменитості виховують спільну доньку Лею, проте розірвали свої стосунки у 2019 році через начебто роман американського актора зі співачкою Леді Гагою після зйомок у фільмі "Народження зірки". Восени 2022 стало відомо про примирення Ірини Шейк та Бредлі Купера.

Також інсайдери повідомляли, що зіркові батьки готові до ще одного поповнення в родині.

[ + – ] Ірина Шейк та Бредлі Купер Фото: Getty Images

Нагадаємо, Ірина Шейк задала новий тренд на 2023 рік.

Також Фокус писав про ідеальне чорне пальто для весни 2023, яке раніше продемонструвала Ірина Шейк.