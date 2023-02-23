Ирина Шейк поделилась редким снимком с дочерью (фото)

Девочка присутствует во время рабочих моментов своей звездной мамы.

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37-летняя модель Ирина Шейк поделилась редким фото с 5-летней дочерью. Семейное фото звезда подиумов, длительно проживающая и работающая в США, опубликовала в своем Instagram.

Возлюбленная оскароносного актера Брэдли Купера показала закулисье съемки для Burberry. Оказалось, что даже во время рабочих моментов дочь Лея поддерживает свою звездную маму.

Дочь российской модели и американского актера держала модель за руку, но Шейк уверенно смотрела в объектив камеры. Звезда подиумов позировала в черной юбке, топе и укороченном пальто. Волосы модели были собраны в аккуратный пучок, а к образу она добавила несколько золотистых украшений.

[ + – ] Ирина Шейк с дочерью Леей

Ирина Шейк и Брэдли Купер встречались с 2015 года. В 2017 году они впервые стали родителями. У звездной пары родилась дочь Лея. Впрочем, в 2019 они разошлись. По слухам, причиной расставания стал роман голливудского актера и певицы Леди Гаги после их совместной работы над фильмом "Рождение звезды".

[ + – ] Ирина Шейк с дочерью Фото: Facebook/Ruslan Baginskiy

Шейк и Купер все равно много времени проводили вместе ради общей наследницы. А осенью 2022 года стало известно о примирении знаменитостей.

Напомним, Брэдли Купер показал всю любовь к дочери в одном фото.

Также Фокус писал об идеальном пальто на весну 2023 года, которое ранее продемонстрировала Ирина Шейк.