Смерть Курта Кобейна могла быть не самоубийством, его вдову вызвали на детектор, — The Sun

Писатель Ян Гальперин ведет расследование о гибели солиста группы "Nirvana" с середины 90-х годов и в своей новой книге он собирается доказать, что это было намеренное убийство.

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В сети появились новые доказательства того, что смерть вокалиста группы "Nirvana" Курта Кобейна произошла неслучайно и на самом деле он был убит. Об этом сообщает издание The Sun 24 марта.

Кинорежиссер и писатель Ян Гальперин отметил, что есть много признаков убийства легендарного музыканта, поэтому вдове Курта Кобейна Кортни Лав было предложено пройти проверку на детекторе лжи. Там она должна будет ответить на все вопросы, которые связаны со смертью мужчины в 1994 году. Действительно ли это было самоубийство, как привыкла думать общественность.

По мнению писателя Яна Гальперина, его новая книга под названием "Дело закрыто: убийство Кобейна" будет носить в себе "убедительные аргументы" в пользу того, что музыкант себя не убивал.

"Журналист, расследовавший самоубийство Кобейна с середины 1990-х годов, говорит, что обнаружил новые доказательства того, что фронтмен "Nirvana" был убит, хотя он не стал обвинять в этом Кортни Лав или кого-либо еще. Гальперин считает, что успешная проверка на детекторе лжи поможет очистить ее имя после почти трех десятилетий подозрений со стороны некоторых приверженцев "Nirvana" и ответит на вопросы о том, что же произошло на самом деле", — говорится в сообщении.

Смерть Курта Кобейна: что об этом известно

Смерть музыканта, который злоупотреблял запрещенными веществами наступила 8 апреля 1994 году. Тело Курта Кобейна было найдено в оранжерее возле гаража его собственного дома в районе Лейк-Вашингтон в Сиэтле. В руках у него был дробовик, который и стал причиной его смерти.

Новые подробности о смерти музыканта Курта Кобейна Фото: fortune.com

Напомним, 12 апреля 2022 года сообщалось, что гитару Курта Кобейна из клипа Smells Like Teen Spirit выставили на аукцион за рекордные 800 тысяч долларов. Кроме этого на аукционе собирались продать автомобиль Кобейна и его посадочный билет на самолет