Смерть Курта Кобейна могла бути не самогубством, його вдову викликали на детектор — The Sun

Письменник Ян Гальперін веде розслідування про загибель соліста гурту "Nirvana" із середини 90-х років і у своїй новій книзі він збирається довести, що це було навмисне вбивство.

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У мережі з'явилися нові докази того, що смерть вокаліста гурту Nirvana Курта Кобейна сталася невипадковою і насправді його було вбито. Про це повідомляє видання The Sun 24 березня.

Кінорежисер і письменник Ян Гальперін зазначив, що є багато ознак убивства легендарного музиканта, тому вдові Курта Кобейна Кортні Лав було запропоновано пройти перевірку на детекторі брехні. Там вона повинна буде відповісти на всі запитання, які пов'язані зі смертю чоловіка у 1994 році. Чи справді це було самогубство, як звикла думати громадськість.

На думку письменника Яна Гальперіна, його нова книжка під назвою "Справа закрита: вбивство Кобейна" носитиме в собі "переконливі аргументи" на користь того, що музикант себе не вбивав.

"Журналіст, який розслідував самогубство Кобейна з середини 1990-х років, каже, що виявив нові докази того, що фронтмена "Nirvana" було вбито, хоча він не став звинувачувати в цьому Кортні Лав або кого-небудь ще. Гальперін вважає, що успішна перевірка на детекторі брехні допоможе очистити її ім'я після майже трьох десятиліть підозр з боку деяких прихильників "Nirvana" і відповість на питання про те, що ж сталося насправді", — йдеться в повідомленні.

Смерть Курта Кобейна: що відомо про це

Смерть музиканта, який зловживав забороненими речовинами, настала 8 квітня 1994 року. Тіло Курта Кобейна було знайдено в оранжереї біля гаража його власного будинку в районі Лейк-Вашингтон у Сіетлі. У руках у нього був дробовик, який і став причиною його смерті.

Нові подробиці про смерть музиканта Курта Кобейна Фото: fortune.com

Нагадаємо, 12 квітня 2022 року повідомлялося, що гітару Курта Кобейна з кліпу Smells Like Teen Spirit виставили на аукціон за рекордні 800 тисяч доларів. Крім цього на аукціоні збиралися продати автомобіль Кобейна та його посадковий квиток на літак